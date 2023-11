Am 18. November hat eine Spaziergängerin am Baggersee „Giesen“ bei Linkenheim-Hochstetten eine Leiche gefunden. Wer der Tote ist, ist nun bekannt.

Die Identität des Toten, der vor rund einer Woche am Baggersee „Giesen“ zwischen Linkenheim-Hochstetten und Dettenheim gefunden wurde, ist geklärt. Das teilt das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Presseerklärung mit.

Demnach handelt es sich bei dem Toten um einen 22-jährigen Studenten der Universität Mainz. Er wurde seit Karfreitag (7. April) vermisst.

Damals gab es Hinweise, dass sich der in Mainz-Laubheim lebende Mann in Linkenheim-Hochstetten aufhalten könnte. Noch am selben Tag wurde sein Rucksack am Baggersee „Giesen“ gefunden. Die Suche nach ihm selbst blieb erfolglos.

Leichenfund bei Linkenheim-Hochstetten: Fragen zur Todesursache bleiben teilweise unbeantwortet

Dass es sich um den 22-Jährigen handelt, sei durch kriminalpolizeiliche Ermittlungen sowie eine Obduktion bestätigt worden, sagt Polizeisprecher Dennis Krull. Ein Fremdverschulden könne zweifelsfrei ausgeschlossen werden. „Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor“, so Krull.

Die genaue Todesursache lasse sich aufgrund des schlechten Zustands des Leichnams aber nicht mehr herausfinden. Die Polizei schließt weder einen Unfall noch einen Suizid aus.

Auch wenn einige Fragen unbeantwortet bleiben: Für die Beamten sind die Ermittlungen damit abgeschlossen. Die Aufgabe der Polizei bestehe darin, zu klären, ob ein Fremdverschulden vorliege, nicht ein eventuelles Motiv, sagt Krull. Dies sei definitiv nicht der Fall.