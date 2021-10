Pirate Beach Open Air in Hochstetten: Auch die abgespeckte Version sorgt für Spaß

Die Vorfreude auf Live-Musik, Begegnung und Vergnügen war am Wochenende groß bei den Besuchern des Pirate Beach Open Air am Baggersee Giesen in Hochstetten. Um so mehr, als die Fans während so einiger Durststrecken in der Pandemie lange ausharren mussten.

Im vergangenen Jahr fiel das Festival wegen Corona flach. Bei der Planung für 2021 war die Lage noch so unklar, dass es von Juli auf Oktober verschoben wurde. Das bedeutet, dass es mit den gleichzeitigen Badefreuden im See dieses Mal nichts wurde.

„Wir sind froh, dass überhaupt wieder etwas geht“, betont Nadir Saidi. Er veranstaltet den Event mit seinem Partner Norman Müller innerhalb ihrer Firma „Electric Hype“ seit 2017 an dem illustren Schauplatz an der Insel Rott. Schon der Name steht für die Begeisterung für elektronische Musik.

Einlass für Geimpfte, Genesene und Getestete

Da das Wetter mitspielte, frönten die Leute dem schon ab dem frühen Nachmittag ausgelassen. Allerdings ging das nur mit Einschränkungen.

Einlass war nur für Geimpfte, Genesene und Getestete. Die Abstandsvorgaben einzuhalten, fiel manchem gar nicht so leicht. Alles lief abgespeckter ab bei diesmal lediglich einer Bühne und weniger Auftritten.

„Normalerweise gibt es bei uns nicht nur Musik. Wir hatten DJs, schon eine Feuershow oder Schminkaktionen. Künstler, die wir ansonsten aus dem Ort holen, sind auch nicht dabei. Alles ist etwas anders“, erzählt Saidi. Zumindest ein Tattoo-Zelt aber gab es.

Schon das Einchecken zum Open Air geriet wegen der Vorgaben recht aufwändig. Rund 2.000 Leute strömten in der Vergangenheit zum See. Unter den jetzigen Bedingungen gingen die Veranstalter vorab schon von allenfalls der Hälfte aus. Das kam dann ziemlich genau hin.

2.000 Quadratmeter große Naturtanzfläche zum Tanzen

Saidi und Müller legen sich immer mächtig ins Zeug, um internationale Künstler zu gewinnen. Doch auch bei deren Zahl galt es Abstriche zu machen. Diese Künstler einfach Bands zu nennen, könnte übrigens etwas in die Irre führen, meint Saidi. Damit verbinde man mehr die früheren Rock- und Pop-Formationen mit Schlagzeug und Gitarren. Spontan dürfte den meisten Leuten bei Elektromusik Techno in den Sinn kommen.

In diese Richtung gingen etwa die international populären „Pig & Dan“. Rein instrumental mischten sie die Leute mit rhythmischem Drive auf. Ihrer Bewegungslust ließen die Besucher auf der 2.000 Quadratmeter großen Naturtanzfläche schnell freien Lauf. Zu extrem wurde diese Musik aber nicht. „So richtig hart ist das bei uns nicht. Wir versuchen auf allgemeinverträgliche Weise den Nerv aller zu treffen“, bringt Saidi die musikalische Linie auf den Punkt.

Das geht einher mit der zweiten Richtung, die angesagt war. Tech House nennt sich das und kommt mit Vocals daher. Der Stil greift Elemente von Techno und der elektronischen Tanzmusik House auf. Mit André Winter, Carlo Ruetz, Markus Haas, MPM80 und Beatbetont machten weitere Top-Acts kräftig Stimmung.

Taugt das alles nur für Jüngere? Keineswegs. Saidi und Müller schafften es, mit ihrer Mischung einmal mehr auch ältere Musikhungrige und Tanzlustige ins wummernd schwungvolle Piratenboot zu holen.