Unterrichtsausfall am Donnerstag

Schulzentrum Stutensee öffnet nach Droh-Mail am Freitag unter Polizeipräsenz

Wegen einer bedrohlichen E-Mail ist am Donnerstag der Unterricht am Schulzentrum in Stutensee ausgefallen. Schon vor einigen Wochen kam es zu einem Amokalarm. Nun ermittelt die Polizei.