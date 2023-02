In Friedrichstal musste eine Katze mit Vergiftungserscheinungen von einem Tierarzt behandelt werden. Die Stadt Stutensee warnt nun Tierhalter und mahnt zur Vorsicht.

Die Stadt Stutensee ruft in einer Mitteilung Tierhalter zu besonderer Vorsicht auf. Sie warnt davor, dass möglicherweise Giftköder ausgelegt wurden.

In dieser Woche habe sich eine Katzenhalterin aus Friedrichstal gemeldet, deren Katze mit Vergiftungserscheinungen von einem Tierarzt behandelt werden musste. Es sei nicht auszuschließen, dass die Katze im Bereich der Albrecht-Dürer-Straße in Friedrichstal einen ausgelegten Giftköder aufgenommen hat, heißt es in der Mitteilung weiter.

Tiere sollten keine herumliegenden Gegenstände fressen

Aus diesem Grund bittet die Stadt Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer eindringlich, ihre Tiere an die kurze Leine zu nehmen. Ferner sollten sie darauf achten, dass diese keine herumliegenden Gegenstände fressen. Katzenhalterinnen und Katzenhalter werden ebenfalls um erhöhte Vorsicht geben, so die Stadt Stutensee.

Bereits Ende Januar warnte ein Hundebesitzer aus Graben-Neudorf in den sozialen Medien vor verdächtigen Fleischstücken in der Schwarzwaldstraße.

Wenige Tage später schlug auch ein Hundebesitzer aus Büchenau Alarm. Er war mit seinem Tier im Bereich der Feldwege zwischen Büchenau und den Baggerseen Alte Allmend/Metzgerallmend unterwegs gewesen.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich unter der Nummer 07244/947530 melden.