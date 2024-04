TV Friedrichstal bietet einen Alltags-Fitness-Test für Senioren an

In seinem Jubiläumsjahr zum 125-jährigen Bestehen hat der TV Friedrichstal zum ersten Mal am Tag der älteren Generation teilgenommen.

Der Tag der älteren Generation macht seit 1968 jeweils am ersten Mittwoch im April auf die Situation und Belange der Senioren aufmerksam.

Der Turnverein (TV) Friedrichstal hat sich in seinem Jubiläumsjahr zum 125-jährigen Bestehen erstmals an dem bundesweiten Aktionstag beteiligt und dafür zwei feste Einrichtungen, den Bewegungstreff und die Sitztanzgruppe, mit dem erstmalig angebotenen Fitness-Test für Senioren an einem Tag vereint.

Manfred Stadtmüller, Übungsleiter im Gesundheitswesen und seit über 50 Jahren der „Mann für alle Fälle“ beim TV, hat vor zwei Jahren den Bewegungstreff ins Leben gerufen. Zu der Zeit war es unsicher, wann die Hallen wieder benutzt werden dürfen, erinnert er sich. Seither findet wöchentlich ein begleiteter Spaziergang durch den Hardtwald statt, zu dem auch Nichtmitglieder eingeladen sind.

Ein bisschen Regen kann die Gruppe nicht abhalten

Nur extreme Wetterlagen führen zu einer Absage. Das bisschen Regen an diesem Morgen kann die 16-köpfige Gruppe, etwa jeweils zur Hälfte aus Frauen und Männern bestehend, nicht abhalten. Wie immer beginnt es mit leichten gymnastischen Übungen zum Aufwärmen. Anschließend führt eine vier Kilometer lange Rundstrecke durch den Hardtwald. Ausschließlich auf naturbelassenen Wegen, um die Gelenke zu schonen, wie Stadtmüller betont.

„Die Heilkraft der Bewegung“ spielt für ihn in jedem Alter eine große Rolle, denn „Schonung ist der Weg in den Untergang“. Er ist überzeugt, dass es nie zu spät ist, um für seine Gesundheit zu sorgen. Ein Zitat des Naturheilkundlers Sebastian Kneipp ist für ihn zum Wahlspruch geworden: „Wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, wird später viel Zeit für seine Krankheiten brauchen.“

Am Nachmittag findet der Aktionstag in der vereinseigenen Halle seine Fortsetzung. Zu den sonst sehr beliebten leichten Sitztänzen finden sich heute nur wenige Frauen ein. „Da war zu wenig Werbung“, bedauert Leiterin Ingrid Joos. Der guten Stimmung tut dies jedoch keinen Abbruch. Getanzt wird zu allem, was gute Laune verbreitet, von Countrysongs bis zu deutschen und internationalen Schlagern.

Den Abschluss bildet der Alltags-Fitness-Test für Senioren. Im Jahr 2001 von einer US-amerikanischen Universität entwickelt, ermöglicht der Test eine einfache Überprüfung der alltagsrelevanten Fitness für Menschen ab 60 Jahren.

Monika Aberle demonstriert jede der sechs Übungen und nimmt gleich etwas von der Angst: „Sie sind gut durchführbar.“ Jürgen Aberle sieht sich als „guten Fußgänger“ und sein weit überdurchschnittliches Ergebnis bei der Überprüfung der Beinkraft als folgerichtig. Die Aufgabe ist es, innerhalb einer halben Minute möglichst oft von einem Stuhl aufzustehen, ohne die Arme zu benutzen.

Auf anderen Stationen werden Armkraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Geschicklichkeit getestet. Auch Rekonvaleszenten zeigen sich zufrieden mit dem dabei Erreichten.