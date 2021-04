Wer im nördlichen Umland Karlsruhes eine Wohnung sucht, sieht sich schnell in der Rolle des Bittstellers, auch mit einem durchschnittlichen oder gehobenen Einkommen. Was ist da schief gelaufen?

Der Wohnungsmarkt ist ein Anbietermarkt. Das gilt für Mieter ebenso wie für Käufer. Für Stutensee könnte sich das Bild ändern, sind doch laut Oberbürgermeisterin Petra Becker (parteilos) mit dem „Wohnpark Mittendrin“ in Blankenloch und dem Gebiet „Vierundzwanzigmorgenäcker“ in Spöck derzeit zwei Großprojekte am Laufen.

Mitten in Blankenloch, dem größten Stadtteil der Großen Kreisstadt (25.050 Einwohner), werden 150 Wohneinheiten für 300 Menschen entstehen – sowohl Eigentumswohnungen als auch bezahlbare Mietwohnungen. Diese Mischung inmitten des Orts, bei dem auch geförderter Wohnraum geboten wird, sei „ein Modellprojekt“, erklärt die OB nicht ohne Stolz.

Und in Spöck werde auf dem „Vierundzwanzigmorgenäcker“ Wohnraum für über 660 Menschen entstehen, darunter Einfamilien- und Doppelhäuser, aber auch Geschosswohnungsbau und „Wohnen im Alter“. Diese Bauten würden auf städtischen Grundstücksflächen des riesigen Areals realisiert.