Das macht der Killermichel aus Weingarten, wenn er nicht auf Malle singt

Wie definiert der Weingartener Michael Reiner sein Image als Ballermann-Musiker? Hat er einen neuen Hit in Planung? Und überhaupt: Wie läuft es so nach der Saison?

Er tritt auf. Die Menge grölt und hebt schon das vierte Bier zum Prost. Genau wie Alkohol darf die klassische Ballermann-Partymusik bei keiner Fete auf Mallorca fehlen. Und neben Ikonen wie Ikke Hüftgold oder Lorenz Büffel ist auch Killermichel aus Weingarten, alias Michael Reiner, ein bekannter Star auf der Partymeile.

Nach der Saison wird es für den Weingartener ruhiger

Besonders bekannt wurde er durch das Lied „Auswärts sind wir Asozial“, das noch immer von sämtlichen Fußballfans gesungen wird. Doch wie sieht der Alltag eines Ballermannstars aus? Viel Sauferei oder harte Arbeit?

„Aktuell klingt die Saison natürlich langsam aus“, sagt Reiner. Im Herbst gehen schließlich weniger Menschen am Strand von Mallorca oder Bulgarien feiern. Das gebe ihm Zeit für Neues.

Neben dem Schreiben von neuen Liedern und den Auftritten macht Killermichel aber auch viel Social-Media Arbeit. Reiner: „Mit jedem Lied steigen die Followerzahlen. Und die Leute ballern einen natürlich zu mit Fragen. ‚Wann trittst du auf?‘, ‚Kannst du mich grüßen?‘ und ‚Wo kann ich mir ein T-Shirt bestellen?‘“

Die Fans werden per Instagram und TikTok informiert

Auf Instagram habe er nun fast 90.000 Follower, auf TikTok seien es über 100.000. Das bringe schon etwas Stress mit sich: „Man muss eigentlich jeden Tag etwas hochladen, damit die Leute einem folgen können. Aber es macht Spaß“, so Reiner.

In seinen Videos und Stories geht es nicht nur um seine Musik, sondern auch um seinen ganz normalen Alltag. Er schneide oder plane da auch nicht viel, sondern zeige einfach etwas aus seinem Leben, sagt der Partystar.

Nach einem Songrelease, nutze er die Plattformen aber vor allem, um das neue Lied zu bewerben. Erst vor Kurzem erschien sein neues Lied „Kein Haus, kein Auto und kein Boot (Ballermann Idiot)“. Laut Reiner habe der Song bereits in der ersten Woche 50.000 Hörer sammeln können. „Das ist wirklich gut“, sagt er zufrieden.

Der Veranstalter erwartet ein professionelles Auftreten. Michael Reiner

Killermichel

Während der Hochsaison im Sommer habe er vor allem zu tun. „Mindestens einen Auslandsaufenthalt pro Woche“ müsse er einplanen, so Reiner. Bei Auftritten in Bulgarien bleibe er gleich mehrere Tage dort. Wenn es nach Mallorca gehe, könne es aber vorkommen, dass er montags hinfliegt, am nächsten Tag zurück nach Deutschland geht und einen Tag später wieder am Ballermann auftritt.

Zum Wochenende sei er dann meistens in Deutschland, da Freitag und Samstag hier die lukrativste Zeit sei, berichtet das Showtalent aus Weingarten. Aber auch innerhalb von Deutschland muss er sehr viel reisen. „Es kann passieren, dass ich morgens lande und dann direkt fünf Stunden zu einem Auftritt am gleichen Abend fahren muss.“

Selbst mache er nicht Party, berichtet Reiner. Der übermäßige Alkoholkonsum, der in Ballermannsongs oft zelebriert wird, finde bei ihm nicht statt. Er selbst müsse schauen, dass er sich bei seinen Auftritten „nicht die Hucke zusäuft“, wie er es formuliert, während sein Publikum natürlich keine Grenzen kenne.

Die Leute erwarteten zwar, dass Killermichel auch mal ein Bier mit ihnen trinkt. Das müsse aber alles in Maßen geschehen. „Der Veranstalter erwartet ein professionelles Auftreten.“ Und betrunken oder mit Kater gehe das schlecht.