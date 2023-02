„Ich vermisse ihn“: BNN suchen persönliche Erlebnisse mit Tony Marshall

So wie Olaf Malolepski geht es vielen Menschen, die den Entertainer und die Schlagerlegende Tony Marshall schätzten: „Ich vermisse ihn, seine Sprüche und seine Lebensfreude.“ Bekannt ist Malolepski als Olaf, der Flipper. Unter diesem Namen tritt das Gründungsmitglied der Band „Die Flippers“ („Weine nicht, kleine Eva“) mittlerweile solo auf. Der Mann ist ebenfalls eine Legende im deutschen Schlager.

An den am Donnerstag vor einer Woche gestorbenen Tony Marshall hat er viele schöne Erinnerungen. Über Jahrzehnte kreuzten sich ihre Wege. Schon vor über 50 Jahren begleiteten „Die Flippers“ den Sänger aus Baden-Baden bei einem Auftritt in der „Flippers“-Heimat Bretten.

Damals, im Jahr 1968, waren „Die Flippers“ noch als Dancing Show Band unterwegs. Beim Konzert in der alten VfB-Halle in der Melanchthonstadt hatte Marshall die „Schöne Maid“ noch nicht im Programm, erinnert sich Malolepski. Dafür unter anderem ein französisches Chanson, das ein Leben lang zu seinen Lieblingssongs zählte: „Aline“.

Zurück zu Olaf, dem Flipper: Ab den 70er Jahren waren Olaf Malolepski und seine beiden Flippers-Kollegen Manfred Durban und Bernd Hengst immer wieder mit Tony Marshall auf Tournee. Die Kollegen trafen sich zudem bei TV-Shows.

Erfolgreiche TV-Show: „Lass das mal den Tony machen“

„Lass das mal den Tony machen“, war ein Format, das hohen Zuschauerzuspruch erfuhr. „Da waren wir oft zu Gast“, erinnert sich Malolepski an die erfolgreichste von rund 40 von Marshall präsentierten TV-Produktionen.

Olaf, der Flipper, stimmt bei seinen Auftritten immer mal wieder den Hit an, mit dem Marshall 1971 im Musikbusiness durchstartete: „Schöne Maid“.

Tony Marshall präsentierte „Schöne Maid“ bei Show im Kurhaus in Baden-Baden

An quasi die Geburtsstunde des Stimmungshits kann sich Rainer Mösch noch sehr gut erinnern. Mit seiner Band „The Ghostmen“ stand der frühere leitende Oberarzt und Gynäkologe sowie Chefarztvertreter der Stadtklinik am 24. April 1971 auf der Bühne.

Das war der Tag, an dem Marshall bei einer aufwendigen Show im Kurhaus erstmals das Lied „Schöne Maid“ vor Publikum präsentierte. Die Verbindung ist nie abgerissen. „Wir sind gute Freunde geblieben.“

Der Sänger und sein Manager Herbert Nold besuchten öfter Konzerte der Ghostmen, erzählt Mösch. Als Begleitband für Marshall kam die Formation aber nicht in Frage. „Wir waren eine ausgesprochene Rockband und eher in der Fahrrinne von Deep Purple und Iron Butterfly.“

Bei der von Marshall mit einem Kredit finanzierten Bühnenshow bildeten Mösch und seine Musikerkollegen den Kontrapunkt zur Schlagerfraktion. Die Ghostmen begleiteten an dem denkwürdigen Abend den Marshall-Produzenten Jack White. Der interpretierte Elvis-Songs.

Die „Schöne Maid“ stimmte Marshall zum Finale an. Was folgte, ist bekannt: Eine einzigartige Karriere nahm ihren Lauf. Weitere Hits wie „Junge, die Welt ist schön“, „Ich fang für euch den Sonnenschein“ oder „Bora, Bora“ werden für immer mit dem Namen Tony Marshall verknüpft sein.

Der klassisch ausgebildete Sänger ist am 16. Februar im Kreise seiner Familie in seiner Heimat Baden-Baden gestorben.