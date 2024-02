Zum Weltfrauentag am 8. März findet ein Poetry Slam in Weingarten statt. „Weiberkram“ soll die Stärken der Frauen ins Bewusstsein rücken.

Am 8. März ist in Weingarten eine Gala von besonderem Reiz zu erleben. Es geht um Musik und Poesie. Und es geht um Frauen, denn am 8. März ist Weltfrauentag.

Der Frauenchor Women for Vocals des Gesangvereins Liederkranz und sechs Frauen aus dem Bereich Poetry Slam der Landkulturschaffenden Südwest gestalten den Abend, der um 20 Uhr im evangelischen Gemeindesaal beginnt.

„Ich wollte zum Tag der Frau etwas Besonderes bieten“, sagt Rolf Suter, der Vorsitzende des Vereins Landkulturschaffende Südwest. Unter dem Titel „Weiberkram“ sollen die Stärken der Frauen ins Bewusstsein gerückt werden.

A cappella ohne Männer und Musikbegleitung

Ein Blick über die Hardt ergibt: Frauen sind in der Kulturszene der Region mindestens gleichberechtigt und keineswegs unterrepräsentiert. In Weingarten engagieren sich im Frauenchor Women for Vocals Frauen, die einfach nur singen wollen.

Ohne Männer und ohne Musikbegleitung. In der Formation Swinging Voices sind Frauen weit in der Überzahl. Der Weingartener Markt für Kunsthandwerkerinnen, organisiert vom Frauenteam Vitamin F, zieht alljährlich bis zu 100 Ausstellerinnen an. Beim Format „Kunst im Rathaus“ in Stutensee liegen die Frauen seit Jahren zahlenmäßig weit vorn.

In der Zehntscheune, dem Zentrum für Musik und Kleinkunst in Linkenheim-Hochstetten, sind Frauen zwar eher in der Minderheit, aber es gibt sie: Am 21. März kommen die Komödiantinnen „Dui do on de sell“ alias Petra Binder und Doris Reichenauer mit ihrem humoristischen Programm aus dem Alltag auf die Bühne. Und am 10. Mai tritt Marianne Schätzle mit ihrem Programm „Es isch wies isch“ auf. Auch sie gilt als Geheimtipp, wenn es um Humor aus dem Ländle geht.

In Pfinztal arbeitet ein ortsteilübergreifendes Kulturkomitee als offizielles Gremium der Gemeinde für die Interessenvertretung von Kunstschaffenden. Vorsitzende sind Monika Lüthje-Lenhart, Jutta Maier und Julia Wicky. Weitere Mitglieder sind die Pianistin Laís Frey und Monika Roser, die das „Kunstschaufenster Pfinztal“ betreibt, das Künstlerinnen, aber auch Künstlern eine Plattform bietet, ihre Werke zu präsentieren.

Zurück zu Women for Vocals: Der Chor bringt am 8. März fünf Lieder über die Liebe, die Familie und die Freude, eine Frau zu sein, zu Gehör. Von der Verbindung von witzigen gesprochenen Texten mit Liedern mit einem Augenzwinkern versprechen sich die Interpretinnen einen vergnüglichen Abend.