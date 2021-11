Apotheker tragen viel Verantwortung

Härtere Bestrafung von Impfpass-Fälschern: Wer nicht hören will, muss fühlen

In Weingarten ging zuletzt der Apotheker Heinz Hüttner gegen gefälschte Impfzertifikate vor, die Polizei ermittelt. Richtig so, denn wer sich so unsolidarisch verhält, darf mit seinem Verhalten nicht durchkommen und gehört bestraft.