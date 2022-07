Karlsruher Weitspringerin Mikaelle Assani: „Das hat sehr an mir genagt“

Vor einem Jahr hat ein Zentimeter gefehlt, jetzt hat es für Weitspringerin Mikaelle Assani von der LG Region Karlsruhe mit einer Medaille bei den Deutschen Meisterschaften geklappt. Was das jetzt für eine mögliche EM-Teilnahme bedeutet.

Deutsche Meisterin im U23-Bereich und WM-Bronze bei den U20-Titelkämpfen im vergangenen Jahr und mit 6,64 Metern Nummer eins der U23-Weltjahresbestenliste: Weitspringerin Mikaelle Assani von der Leichtathletik Region Karlsruhe (LGR) hat schon einige Erfolge aufzuweisen.

Nun sprang die 19-Jährige bei den Finals in Berlin auch im Feld der Aktiven auf das Treppchen und gewann bei den Deutschen Meisterschaften mit 6,54 Metern die Bronzemedaille. Dadurch sieht Assani auch ihre Chancen auf eine Teilnahme an den European Championships in München, dem großen EM-Event, gestiegen.