Karlsruher Zoo: Schwerkranke Elefantenkuh Nanda eingeschläfert

Die nahezu blinde Elefantenkuh hatte in den vergangen Monaten körperlich stark abgebaut. „Sie war an Kopf, Rücken und Hüfte stark eingefallen. Ihr Allgemeinzustand wurde immer schlechter, sie hat nur noch sehr wenig gefressen, obwohl ihre Zähne für ihr Alter noch in Ordnung waren“, wurde Zootierarzt Marco Roller in der Mitteilung zitiert.

„Wir haben Nanda in den vergangenen Wochen intensiv betreut, uns aber nach einer weiteren Untersuchung gemeinsam mit dem Zoodirektor entschlossen, sie einzuschläfern und ihr damit Leiden zu ersparen“, erläuterte der Mitteilung zufolge Lukas Reese, ebenfalls Zootierarzt.

Neben ihrem schlechten Allgemeinzustand hatte Nanda seit einigen Tagen Blut im Urin. Der Verdacht einer Nierenerkrankung hatte sich neben den Veränderungen im Blutbild auch im Ultraschall bestätigt.

Elefantenkuh im Karlsruher Zoo gestorben: Nanda wird nun obduziert

„Diese Erkenntnis im Zusammenspiel mit ihrem Erscheinungsbild und Verhalten sowie der Prognose, wie sie sich entwickeln würde, haben zum Entschluss geführt, Nanda am heutigen Tag zu erlösen“, so Roller am Mittwochabend in der Pressemitteilung. Der Körper des eingeschläferten Tiers wird nun im Institut für Tierpathologie der Ludwig-Maximilians-Universität München untersucht.

„Auch wenn der Tod von Tieren in einer Altersresidenz immer mit dazugehört, trauern wir um so ein charismatisches Tier. Gerade das Tierpflegerteam soll jetzt erst einmal zur Ruhe kommen“, so Zoochef Matthias Reinschmidt in der Mitteilung.

Das genaue Alter der Elefantenkuh ist unklar. Sie wurde wahrscheinlich 1967 geboren und kam als Wildfang aus Asien nach Europa. Dort sei sie dann in verschiedenen Zirkussen gehalten worden. Seit 2016 lebte sie im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe in Europas erster Altersresidenz für Asiatische Elefanten.

Aktuell ist mit Elefantenkuh Jenny nur noch ein Tier in der Anlage. In Zukunft sollen weitere Tiere aufgenommen werden - nach dem Tod Nandas will sich der Zoo allerdings Zeit lassen.