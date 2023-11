Irish Folk, German Grunge und ein paar echte Stars – das aufregende Bühnenprogramm in der Region lässt keine Zeit für den Novemberblues. Wir stellen ein paar der schönsten Angebote vor.

Irish Folk Festival besucht das Konzerthaus in Karlsruhe

Auf 50 Jahre Geschichte kann das Irish Folk Festival bereits zurückblicken, das Jahr für Jahr Musik, Tanz und Gesang von der grünen Insel aufs deutschsprachige, europäische Festland bringt.

Zu Gast sind bei der aktuellen 50. Auflage wie immer besondere Künstlerinnen und Künstler, darunter der Singer/Songwriter Cathal Murphy aus Belfast, die aus vier jungen Frauen bestehende Band Briste sowie das Quartett Dallahan.

Am Samstag, 4. November, sind sie ab 20 Uhr mit dem Irish Folk Festival im Karlsruher Konzerthaus, Festplatz 9, zu Gast.

Karten gibt es unter www.eventim.de.

Rüdiger Baldauf bringt Max Mutzke nach Ettlingen mit

Zur „Trumpet Night“ in der Ettlinger Stadthalle, Friedrichstraße 14, lädt am Freitag, 3. November, Star-Trompeter Rüdiger Baldauf.

Als Gäste hat sich der Musiker ebenfalls große Kaliber mitgebracht: die Trompeter Joo Kraus und Jakob Manz, sowie den deutschlandweit bekannten Pop- und Soulsänger Max Mutzke.

Neben Stücken, die seine Gäste in der „Trumpet Night“ mitbringe, hat Baldauf seine Eigenkompositionen neu arrangiert und den Gastsolisten eigens auf den Leib geschrieben.

Tickets gibt es unter www.reservix.de.

„Immer wieder Schlager“ im Bürgerhaus Bühl

Stefan Mross höchstpersönlich steht am Samstag, 4. November, ab 19 Uhr im Bürgerhaus Neuer Markt am Europaplatz in Bühl auf der Bühne.

Und er kommt nicht allein: Zur Konzertreihe „Immer wieder Schlager“ hat er neben Legenden wie Nicki, Hansy Vogt und Michael Fischer auch Vertreter des jungen Schlagers im Schlepptau.

Tickets für die Schlagerparty unter www.reservix.de.

Dreimal Rachmaninow im Festspielhaus Baden-Baden

Es ist einige Zeit her, da nahmen der russische Pianist Daniil Trifonov zusammen mit dem Philadelphia Orchestra unter Dirigent Yannick Nézet-Séguin gemeinsam die Klavierkonzerte Sergej Rachmaninows auf.

Die CD-Produktion gilt seitdem mit als beste Aufnahme der Konzerte überhaupt. Am Freitag, 3. November (20 Uhr), Samstag, 4. November (18 Uhr) sowie am Sonntag, 5. November (17 Uhr), sind die Werke in genau dieser Besetzung im Baden-Badener Festspielhaus, Beim Alten Bahnhof 2, zu hören.

Tickets unter www.festspielhaus.de.

Selig ist im Tollhaus Karlsruhe zu Gast

Zehn Jahre lang war es still um Selig, eine Band, die nach ihrer Gründung im Jahre 1993 eine Blitzkarriere hinlegte. Extreme Aufmerksamkeit und ausverkaufte Konzerte hatten ihren Tribut gezollt und nach drei Alben war plötzlich wieder Schluss mit dem „German Grunge“.

Seit einiger Zeit feiern die Musiker um Jan Plewka und Christian Neander ihr Comeback: Zu sehen und zu hören ist das am Sonntag, 5. November, ab 20 Uhr im Karlsruher Tollhaus, Alter Schlachthof 35.

Tickets unter www.tollhaus.de.

„La Cage aux Folles“ startet erneut im Theater Baden-Baden

Es gehört zu den absoluten Kultstücken und -musicals im Theater und wurde als Filmadaption „The Birdcage“ weltbekannt: „La Cage aux Folles – Ein Käfig voller Narren“ handelt von dem schwulen Paar Georges und Albin, deren Sohn die Tochter eines konservativen Politikers heiraten möchte.

Beim Kennenlernen der künftigen Schwiegereltern entspinnt sich eine turbulent-schrille Komödie, die so witzig wie aktuell ist. Auch in Zeiten, in denen queere Lebensentwürfe vermeintlich akzeptiert sind.

Im Theater Baden-Baden, Goetheplatz 1, ist das Musical am Samstag, 4. November, um 20 Uhr wieder zu sehen.

Tickets unter www.theater-baden-baden.de.

„Jim Knopf – das Musical“ im CongressCentrum Pforzheim

Wer kennt sie nicht, die Geschichte von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer, die gemeinsam von Lummerland aus in die weite Welt starten und dort viele Abenteuer erleben und spannende Figuren wie den Scheinreisen Herr Tur Tur, die Prinzessin Li-Si und die schreckliche Frau Mahlzahn kennenlernen.

Am Freitag, 3. November, um 17.30 Uhr ist „Jim Knopf – das Musical“ im CongressCentrum Pforzheim, Am Waisenhausplatz 1–3, zu erleben.

Karten gibt es unter www.congresscentrum-pforzheim.de.