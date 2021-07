Nein, geimpfte Kontaktpersonen müssen nicht in Quarantäne. Auch im Fall der Delta-Variante müssen sich geimpfte Kontaktpersonen nicht mehr isolieren – bis Ende vergangener Woche galt hier noch Quarantänepflicht. Weisen die Kontaktpersonen jedoch Symptome auf, müssen auch sie in Quarantäne. Vollständig geimpfte Personen, die entweder beruflich oder privat einen engen Kontakt zu ungeimpften Risikogruppen haben (etwa in Alten- oder Pflegeheimen), sollen sich nach Angaben des Gesundheitsamts von „vulnerablen Gruppen“ fernhalten. „Es ist aber zulässig, wenn zum Beispiel eine Pflegekraft dann in der Verwaltung mitarbeitet“, so ein Sprecher des Gesundheitsamts.