Verfassungsbeschwerde eingelegt

Kampf gegen den Friedhofszwang: Bürger aus Pfinztal schreibt Winfried Kretschmann

Peter Hakenjos aus Pfinztal wendet sich in einem offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Der 73-Jährige kritisiert den Friedhofszwang bei Urnenbestattungen.