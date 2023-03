Grundstücksbesitzern droht Enteignung

Nur 20 Meter zur Bundesstraße: Anwohner in Pfinztal bekommt keine Lärmschutzwand

Rudi Zöller wohnt fast unmittelbar am künftigen Trassenverlauf der B293-Umfahrung in Berghausen. Wenn die Bundesstraße kommt, will er wegziehen.