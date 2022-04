Baugebiet in Pfinztal

Vor der Terrasse eine hohe Wand: Neuer Bebauungsplan sorgt in Pfinztal-Söllingen für Ärger

Das geplante Neubaugebiet Quartiersplatz in Pfinztal-Söllingen sorgt für Frust. Denn der Plan wurde in einigen Punkten geändert - und manche Anwohner schauen jetzt in die Röhre. Genauer gesagt: Statt Ausblick auf den Wald schaut mancher von der Terrasse gegen eine hohe Hauswand...