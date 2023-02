Glück gehabt

Zwischen Zug und Bahnsteig gedrückt: Mann bezahlt Abkürzung in Pfinztal fast mit dem Leben

Ein 59-Jähriger hatte am Montag am Bahnhof in Söllingen den Gleisbereich überquert. Gleichzeitig fuhr aber auch ein Zug ein. Die Schnellbremsung des Lokführers kam zu spät.