Restaurant „Dolce Vita“: Italienisches Lebensgefühl in Bad Schönborn

Im Restaurant „Dolce Vita“ in Bad Schönborn gibt es italienisch-sardische Küche mit regionalen Zutaten. Zu den Stammgästen zählen der FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Eigenkreationen am Herd

Vieles ist hier italienisch: Das Restaurant in Bad Schönborn heißt „Dolce Vita“, ist eingebettet ins Hotel „Villa Medici“ und umgeben vom Kraichgau, der badischen Toskana.

Der Hoteldirektor Luca Riccio ist Italiener, der Küchenchef Alessandro Ardu ein Sarde, die Speisekarte entsprechend mediterran.

In der Restaurant-Lounge hängen venezianische Spiegel, an den Decken mäandern mehrarmige, ausladende Lampen, designt in Italien. „Die Eigentümerfamilie Schreiber wollte es nicht quadratisch, praktisch, gut.