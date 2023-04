Der Rohbau steht, jetzt geht es an den Innenausbau: Das Seniorenzentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in der Neuen Stadtmitte in Rheinstetten hat Formen angenommen.

Jetzt wurde Richtfest für das Gebäude gefeiert, in das der ASB-Regionalverband Rheinstetten/Rastatt mehr als 30 Millionen Euro investiert.

Geschaffen werden in dem dreigeschossigen, rechteckigen Bau an der Querspange in Rheinstetten insgesamt 88 stationäre Pflegeplätze in Einzelzimmern mit eigenem Bad, 15 Plätze für die Tagespflege sowie 31 Wohnungen für Betreutes Wohnen mit Größen von 35 bis 65 Quadratmeter.

17 der betreuten Wohnungen sind als Penthouses auf dem Dach angelegt. Aufzüge bringen die Bewohner nach oben. In einer Tiefgarage und rund ums Gebäude sind Parkplätze vorgesehen.

Suche nach Pflegepersonal ist auch in Rheinstetten eine Herausforderung

Vom „mit Abstand größten Neubauprojekt des ASB in Baden-Württemberg“ sprach die ASB-Landesvorsitzende Sabine Wölfle beim Richtfest. Insgesamt betreibe der ASB 74 Einrichtungen im Bundesland.

Als größte Herausforderung bei dem Projekt und in der Pflege allgemein bezeichnete Wölfle die Suche nach qualifiziertem Personal.

Hier müsse die Politik gegensteuern, etwa mit einer Entbürokratisierung bei der Integration ausländischer Fachkräfte in den deutschen Arbeitsmarkt. Allein mit Geld, also einer besseren Bezahlung, werde man das Problem nicht lösen.

70 bis 80 Arbeitsplätze sollen laut Stefan Nagel, Geschäftsstellenleiter des ASB-Regionalverbands Rheinstetten/Rastatt, in dem Seniorenzentrum entstehen.

Die Personalakquise sieht auch er als eine „große Herausforderung“. Zuversichtlich stimme ihn indes die Lage des Seniorenzentrums im Quartier Neue Stadtmitte, das nicht nur eine gute Anbindung an den ÖPNV biete, sondern auch Einkaufsmöglichkeiten nach Feierabend.

Fertigstellung voraussichtlich im Sommer 2024

Von den insgesamt 6.200 Quadratmetern Fläche, die das Gebäude umfasse, seien 4.300 für das Pflegeheim vorgesehen, 1.600 für Betreutes Wohnen und 250 Quadratmeter für die Tagespflege. Für die Wohnungen, die verkauft werden sollen, bietet der ASB nach eigenen Angaben noch keine Warteliste/Reservierung an.

Eine Fertigstellung des Seniorenzentrums im Sommer 2024 stellte Stefan Pfeil von der mit der Bauausführung beauftragten Firma Pfeil Projektentwicklung aus Heilbronn in Aussicht.

Seine Firma hat unter anderem auch den Bau des 2022 eröffneten ASB-Seniorenzentrums Sonneninsel in Dobel koordiniert. Alle Gewerke – Fenstereinbau, Dachdichtung, Fassadenbau und mehr – seien bereits an Handwerker vergeben.

Wie das neue Seniorenzentrum im Herzen der Stadt heißen soll? Da dürfen die Bürger mitbestimmen, kündigte Stefan Nagel an: „Wir machen einen Namenswettbewerb.“

Der Name solle wohlklingend sein und einen lokalen Bezug haben. Ein Gremium mit Rheinstettens Oberbürgermeister Sebastian Schrempp (CDU), Vertreterinnen des Seniorenbeirats und Vertretern des Beirats für Menschen mit Behinderung wählt den Namen aus.