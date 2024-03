Auto brennt in Rheinstetten-Forchheim vollständig aus

In Rheinstetten-Forchheim hat in der Nacht zu Dienstag ein Auto gebrannt. Wie die Polizei auf BNN-Nachfrage mitteilt, brach das Feuer gegen 23.11 Uhr in der Straße „Großklamm“ im Gewerbegebiet am Ortsrand aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen bereits in Vollbrand. Die Flammen beschädigten auch einen davor geparkten Wagen.

Bisher keine Hinweise auf Fremdverschulden

Von dem Kleinwagen blieb nur ein abgebranntes Gerippe übrig. In Rheinstetten ging zuletzt die Angst vor einem Feuerteufel um. In der Vorweihnachtszeit gab es in der Stadt vier Brände in kurzer zeitlicher Abfolge. Damals gingen die Ermittler von Brandstiftung aus.

Beim aktuellen Brand liegen bisher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, so ein Sprecher. Die Ermittler gehen derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.