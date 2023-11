Brennendes Fahrrad in Keller ruft Feuerwehr Rheinstetten auf den Plan

Der Hinterreifen eines Fahrrads brannte am Sonntagabend im Keller eines Mehrfamilienwohnhauses in Rheinstetten-Forchheim. Rauch drang bis ins Treppenhaus vor.

Zu einem Brand in der Weinbrennerstraße in Rheinstetten-Forchheim ist die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr ausgerückt.

Wie Feuerwehr-Pressesprecher Maximilian Neu auf Nachfrage mitteilt, waren die Einsatzkräfte wegen einer Rauchentwicklung in dem Mehrfamilienhaus alarmiert worden. 30 Männer und Frauen rückten mit fünf Fahrzeugen an.

Als sie eintrafen, sahen sie Neu zufolge, dass Menschen im Obergeschoss am geöffneten Fenster standen. Das Treppenhaus sei verraucht gewesen.

Atemschutztrupp fand brennendes Fahrrad

Ein Atemschutztrupp bewegte sich in den Keller, wo man die Quelle der Rauchentwicklung vermutete, und fand ein brennendes Fahrrad vor. Es habe sich nicht um ein E-Bike gehandelt, so Neu.

Das Feuer sei schnell gelöscht gewesen. Etwas länger dauerte die Belüftung des Kellers und des Treppenhauses, um den Rauch herauszutreiben.

Zu einer möglichen Brandursache macht die Feuerwehr keine Angaben. Das Polizeipräsidium Karlsruhe erklärt auf Nachfrage, dass der Hinterreifen des Fahrrads gebrannt habe.

Momentan gehe man von Sachbeschädigung durch Brandlegung aus. Täterhinweise gebe es nicht. Die Polizei ermittle.

Verletzte gab es laut Polizei nicht durch das Feuer oder die Rauchentwicklung. Der Wert des Fahrrads, das gebrannt hat, liege bei geschätzt 50 Euro.

Zum möglicherweise am Gebäude entstandenen Sachschaden könne man noch keine Angaben machen.