Übungen für Gleichgewichtssinn

Kinder probieren sich beim Ferienprogramm in Rheinstetten im Tier-Yoga

Beim Ferienprogramm in Rheinstetten verwandeln sich Kinder beim Tier-Yoga in Elefanten und Krokodile. Durch die tierischen Übungen werden Gleichgewicht, Atmen und Entspannung trainiert – bis am Ende das obligatorische „Namaste“ kommt.