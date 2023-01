Vier Bereiche hatte die Stadt Rheinstetten für die Fortschreibung des Lärmaktionsplans in den Fokus genommen, einer von ihnen ist jetzt zunächst nicht mehr in der engeren Auswahl: Der Vorschlag, auf der B36 im Süden Rheinstettens eine nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung (22 bis 6 Uhr) von 70 auf 50 Kilometer pro Stunde einzuführen, soll nicht weiterverfolgt werden.

Dafür sprach sich in seiner jüngsten Sitzung der Ausschuss für Umwelt und Technik aus und folgte damit einem Vorschlag der Verwaltung und des mit der Lärmaktionsplanung betrauten Karlsruher Büros Koehler & Leutwein.

Dass eine nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße schwierig werden würde, war bereits in den Beratungen zur Lärmaktionsplanung im vergangenen Frühjahr angeklungen.

Anfangs hatte die Verwaltung noch die Hoffnung, dass man mit einer Gefahrenstelle an der Einmündung der Erschließungsstraße Süd argumentieren könnte.

Dass an der Kreuzung tatsächlich eine erhöhte Unfallgefahr besteht, habe das Polizeipräsidium Karlsruhe, das im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung um eine Stellungnahme gebeten wurde, dann aber nicht bestätigt, erklärte Peter Koehler vom Büro Koehler & Leutwein im Ausschuss.

Indes befürchtet die Verkehrspolizei sogar, dass das Unfallrisiko in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen an der B36 steigt, wenn die Geschwindigkeit reduziert wird und die Schaltzeiten der Ampeln daran angepasst werden müssten.

Ausschlaggebend für die Ablehnung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 Kilometer pro Stunde zwischen 22 und 6 Uhr war aber, dass nicht ausreichend Anwohner von einer gesundheitsgefährdenden Lärmbelastung durch den Straßenverkehr betroffen seien.

Der Schwellenwert hier liege bei 50 Personen, führte Peter Koehler aus. In Mörsch an der B36 seien nach den Analysen seines Büros nur 29 Personen betroffen, und zwar ausschließlich nachts.

