Es bleibt bei zwei Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Rheinstetten. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am Dienstag um 18 Uhr seien keine weiteren Bewerbungen eingegangen, berichtete auf Nachfrage Heinz Wöstmann, der Vorsitzende des Wahlausschusses.

Ronald Daum, der Leiter des Wahlamtes, habe am Abend in den Rathausbriefkasten geschaut.

29-Jährige aus Karlsruhe tritt gegen Amtsinhaber an

Amtsinhaber Sebastian Schrempp (CDU), der 2007 mit 29 Jahren erstmals zum Oberbürgermeister von Rheinstetten gewählt worden war, hat seine Bewerbung für eine dritte Amtszeit gleich zu Beginn der Bewerbungsfrist im September eingereicht.

Isabella Metzke, die derzeit Geschäftsführerin der SPD-Gemeinderatsfraktion in Karlsruhe ist, aber als parteilose Kandidatin antritt, gab ihre Bewerbung Anfang Oktober ab. Die 29-Jährige wohnt in Karlsruhe, plant aber, mit ihrem Mann nach Rheinstetten zu ziehen.

Wahlausschuss muss Bewerbungen noch prüfen

Über die Zulässigkeit der Bewerbungen entscheidet der Wahlausschuss an diesem Mittwoch. Er tagt ab 18.30 Uhr öffentlich im Besprechungsraum „Palca“ im Rathaus Mitte.

In der Sitzung wird auch der Ablauf der Kandidatenvorstellungen festgelegt, die wie berichtet am 20., 22. und 23. November in den drei Rheinstettener Stadtteilen stattfinden sollen. Die Wahl ist am 3. Dezember.