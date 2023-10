Isabella Metzke will Oberbürgermeisterin in Rheinstetten werden

Isabella Metzke aus Karlsruhe bewirbt sich als Oberbürgermeisterin in Rheinstetten. Das teilte die 29-Jährige unserer Redaktion am Freitag mit. Die Stadt Rheinstetten bestätigte den Eingang der Bewerbung.

Aktuell ist Metzke Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Karlsruher Gemeinderat. „Ich trete aber als überparteiliche Kandidatin an, denn in der Kommunalpolitik geht es um pragmatische Entscheidungen und gute Lösungen für alle“, betont sie.

Auch wenn die SPD in ihrem Leben schon lange eine Rolle spiele, wolle sie die Neutralität wahren. Metzke arbeitete nach ihrem Bachelorstudium im Bereich Kommunikation unter anderem für den SPD-Landesverband in Stuttgart, außerdem war sie Juso-Mitglied.

Verbindungen nach Rheinstetten hat die Karlsruherin schon länger

Sie engagiert sich darüber hinaus im Stadtjugendausschuss Karlsruhe, im Ortsverein Daxlanden sowie als Tanzlehrerin bei der Karnevalsgesellschaft Fidelio Karlsruhe 1955.

Warum geht ihr Blick nun nach Rheinstetten? „Mein Mann und ich suchen schon lange einen Ort, wo wir uns langfristig niederlassen wollen – und Rheinstetten ist unser Favorit“, sagt sie.

„Ich war in der Jugend oft in Rheinstetten“, fügt Metzke hinzu, „von Daxlanden war es ja nicht weit“. Durch ihre Mitgliedschaft in der KG Fidelio, bei der sie mit drei Jahren zu tanzen anfing, gab es Verbindungen zu den Faschingsvereinen in Rheinstetten.

„Mich reizt immens eine Funktion, in der man den Gemeinderat davon überzeugen kann, welche Ideen man für die Stadt umsetzen kann“, erklärt sie ihre Motivation, Oberbürgermeisterin zu werden.

Ich möchte frischen Schwung ins Rathaus bringen und die Prioritäten neu setzen. Isabella Metzke

Bewerberin

Erfahrungen in der Verwaltung und der Kommunalpolitik bringe sie mit durch ihre zweijährige Tätigkeit im Landratsamt Rastatt und die Arbeit als Geschäftsführerin der SPD-Gemeinderatsfraktion Karlsruhe.

„Ich möchte frischen Schwung ins Rathaus bringen und die Prioritäten neu setzen“, sagt Metzke. „Die Verwaltung soll ein motivierender Arbeitsplatz sein und bürgernahe Dienstleistungen ermöglichen.“

Bewerbungsfrist läuft noch bis 7. November

Weitere Ideen, die sie zur Umsetzung bringen will, hat Metzke auch. Wichtige Anliegen seien ihr die Stadtgestaltung, der Ausbau der Schulkindbetreuung, ausreichende Kita-Plätze, mehr Barrierefreiheit sowie die Nutzung erneuerbarer Energien.

Außer Metzke hat sich für die Oberbürgermeisterwahl am 3. Dezember bisher nur Amtsinhaber Sebastian Schrempp (CDU) beworben, für den es die dritte Amtszeit wäre. Bewerbungsschluss ist am 7. November um 18 Uhr.