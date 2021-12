Silvesterlauf in Rheinstetten-Forchheim kann unter Auflagen stattfinden

Wir werden dieses Jahr erstmals eine individuelle Zeiterfassung anbieten. Das heißt, die Uhr läuft erst, wenn man die Startlinie überschritten hat. So werden die Läufer auch nicht dicht gedrängt am Start stehen und etwas zeitversetzt starten können. Start ist wie üblich um 14 Uhr auf der Karlsruher Straße außerhalb des Vereinsgeländes und die Strecke wird die gleiche sein wie in den vergangenen Jahren. An 22 Stellen werden wir Streckenposten abstellen. Insgesamt haben wir rund 80 Helfer im Einsatz.