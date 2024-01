In Rheinstetten-Mörsch ist ein Bauarbeiter in einer Grube verschüttet worden. Inzwischen konnte der Mann befreit werden.

Im Bereich der Baustelle zur Neuen Stadtmitte in Rheinstetten-Mörsch ist am Mittwochnachmittag ein Bauarbeiter in einer Grube verschüttet worden. Der Unfall ereignete sich in einem Graben, in dem an der Tiefgarage für das Neubaugebiet gearbeitet wird.

Wie Polizeisprecher Dennis Krull auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, lief seit 11.40 Uhr ein größerer Feuerwehr- und Polizeieinsatz auf der Baustelle, um den Arbeiter zu befreien.

Einsatz in Rheinstetten: Saugbagger befreit Arbeiter aus Grube

Demnach habe man zunächst versucht, den Mann händisch auszugraben. Dies sei zum Teil geglückt: Der Kopf des Arbeiters sei freigelegt worden, allerdings steckte ein Großteil seines Körpers weiter fest.

Weil die Einsatzkräfte den Arbeiter per Hand nicht vollständig ausgraben konnten, wurde ein Saugbagger aus Karlsruhe an die Unfallstelle gebracht.

Inzwischen konnte der Saugbagger den Arbeiter aus der Baugrube bergen. Der Mann sei ansprechbar. Inwieweit er bei dem Unfall verletzt wurde und ob er in einer Klinik behandelt werden muss, war zunächst unklar.

Neben Bauleitung und Polizei waren auch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Unfallstelle.