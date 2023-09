Was aktuell auf der Baustelle Neue Stadtmitte in Rheinstetten passiert

Es tut sich viel in Rheinstettens Neuer Stadtmitte. Die ersten Gebäude sind längst bezogen, und auch das Bürger- und Kulturhaus sowie die beiden Gewerbekomplexe nehmen Formen an. Noch nicht alle Mieter stehen fest.

In der riesigen Baugrube wirken die Arbeiter von oben betrachtet so klein wie Ameisen. Es wimmelt auf der Baustelle für die Neue Stadtmitte in Rheinstetten, wo an zwei großen Gewerbeeinheiten mit Tiefgarage und Wohnungen sowie Büros und Gastronomie gearbeitet wird und parallel das neue Bürger- und Kulturhaus entsteht.

Letzteres ist bereits in den Grundrissen erkennbar: Laut Bauamt der Stadt ist die mit Erd- und Rohbauarbeiten beauftragte Wackerbau aus Offenburg mit der Tiefgarage unter dem Bürger- und Kulturhaus so gut wie fertig.

Im Erdgeschoss seien unter anderem der Toilettentrakt und ein Teil des Treppenhauses bereits fertiggestellt. Das Bauvorhaben ist laut Stadt im Zeitplan. Ende 2024 soll es fertig sein.

Aktuell wird die Tiefgarage gebaut

Voraussichtlich im Herbst 2025 will die Activ-Group mit ihrem Projekt „Activ Plaza“ in der Neuen Stadtmitte fertig sein.

Geplant sind zwei längliche, an Kulturhaus und Marktplatz angrenzende Bauten mit Edeka und der Drogeriemarktkette dm als Hauptmieter.

Derzeit laufen laut Michael Richter von der mit der Bauleitung beauftragten Johann Bunte Bauunternehmung (Hauptsitz Papenburg) unter anderem die Rohbauarbeiten für die zweigeschossige Tiefgarage.

Sie wird später 300 öffentliche und 150 private Stellplätze beinhalten.

Die öffentliche Tiefgarage will Edeka bewirtschaften, erklärt Christian Neudeck, Prokurist bei der Activ-Group.

Die privaten Stellplätze sollen für Bewohner und Angestellte der Firmen in den beiden Gebäuden der Activ-Group zur Verfügung stehen.

Eigentumswohnungen für 6.000 Euro pro Quadratmeter

92 Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern plant die Activ-Group in den Obergeschossen der beiden Gewerbegebäude.

Die Vermarktung der Wohnungen werde aktuell vorbereitet, berichtet Neudeck. Günstig werden sie nicht: „Wir werden in Richtung 6.000 Euro pro Quadratmeter gehen.“ Für den Preis bekämen die Menschen aber auch hochwertige Wohnungen in attraktiver Lage.

Was die gewerblichen Mieter oder Käufer angeht, ist die Activ-Group schon einen Schritt weiter. Klar ist, dass in das Gebäude von dm noch die Sparkasse Karlsruhe einziehen wird.

Brauhaus mit 300 Plätzen im Biergarten und 250 im Innenraum

Außerdem soll ein Brauhaus dort eröffnen, das von der Ersten Fracht aus Karlsruhe und dem Brauhaus 2.0 aus Knielingen bewirtschaftet wird. Vorgesehen ist Neudeck zufolge ein Biergarten mit circa 300 Plätzen und ein Gastraum mit 250 Plätzen.

Sowohl mit der Sparkasse als auch mit den Biergarten-Betreibern will man noch dieses Jahr zum Notar.

Im ersten Obergeschoss des Gebäudes mit dm sind von 1.600 Quadratmetern noch etwa 800 Quadratmeter Fläche für Miet- oder Kaufinteressenten zu vergeben. „Es gibt noch freie Plätze“, betont Neudeck.

In Gesprächen sei man aktuell mit Zahnärzten, Physiotherapeuten und einem Versicherungsbüro, die Interesse angemeldet haben.

Edeka im Erdgeschoss, Fitnessstudio im Obergeschoss

Auch im Gebäude mit dem Hauptmieter Edeka auf der nördlichen Seite des künftigen Marktplatzes ist das Puzzle noch nicht komplett.

Klar ist, so Neudeck, dass Edeka das ganze Erdgeschoss mit 4.000 Quadratmetern Fläche nutzen wird. 2.500 Quadratmeter davon als Verkaufsfläche.

Ins erste Obergeschoss wird auf 1.400 Quadratmetern ein Fitnessstudio einziehen. Zum Betreiber will sich Neudeck noch nicht äußern.

Bereits im März war bekannt geworden, dass die MA Holding aus Fellbach bei Stuttgart Interesse hat, die unter der Marke „Fitness United“ auftritt.

Mikroapartments und möglicherweise Seniorenwohnungen

Außer dem Fitnessstudio sind im ersten Obergeschoss auf 2.100 Quadratmetern Fläche 48 Mikroapartments (zwei Zimmer plus Bad) vorgesehen.

Möglicherweise könnten diese Geschäftsreisende oder Studenten nutzen, so Neudeck. Einen Betreiber für die Mikroapartments suche man noch. Bis Ende des Jahres soll ein konkretes Konzept vorliegen.

Bei den 56 Wohnungen, die im zweiten Obergeschoss entstehen, könnte sich die Activ-Group auch eine teilweise Nutzung als Seniorenwohnungen vorstellen.

Etwa mit einem Partner wie dem Hausnotruf, einer Sozialstation oder dem Arbeiter-Samariter-Bund, der nebenan ein Pflegeheim baut.

Activ-Group investiert 95 Millionen, die Stadt 17,5 Millionen

Was die Baukosten betrifft, ist Martin Rüdt von Johann Bunte „gut gestimmt“, dass der Rahmen eingehalten wird.

Mit der Activ-Group, die in das gesamte Vorhaben 95 Millionen Euro investiert, hat Johann Bunte einen Festpreis vereinbart.

Die Stadtverwaltung als Bauträgerin für das Bürger- und Kulturhaus mit Tiefgarage, vorgelagertem Marktplatz und einem Bürgerpark investiert ihrerseits 17,5 Millionen Euro.