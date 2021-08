Vom KSC-Stadion bis zum Festival

Rückkehr der Menschenmassen in der Corona-Krise: Wie sich die Enge anfühlt

Seit Corona sind Menschenmassen schwer vorstellbar. Wegen des Infektionsrisikos. Doch mit den neuen Regeln für Geimpfte in Baden-Württemberg ist vieles wieder möglich: Diskos öffnen, Fans gehen ins Fußballstadion, Konzerte live vor Publikum. Wie fühlt sich das an, die Rückkehr in die Masse?