Gut ausgebildet und fit für Techniches, Wirtschaft oder die It-Branche? Wenn so das Ziel lautet, ist die Messe Einstieg Beruf der ideale Startpunkt. Hier hat sich auch dieses Mal wieder eine Vielzahl von Unternehmen angemeldet, die beste Einstiegschancen in vielen spannenden Berufsfeldern bieten.

Egal ob es um ein duales Studium, eine Ausbildung oder ein spannendes Praktikum zum reinschnuppern geht: Diese Gelegenheit, die so vielen erfolgreichen Unternehmen der Region Auge in Auge in Kontakt zu kommen, sollten sich junge Berufseinsteiger auf keinen Fall entgehen lassen.

Folgende Firmen finden sich unter anderem auf der Messe Einstieg Beruf:

BLANC & FISCHER

BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie: ZUSAMMEN LERNEN, ARBEITEN, MEHR ERREICHEN

In der BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie haben vier Unternehmen der BLANC & FISCHER Familienholding, BLANC & FISCHER Corporate Services, BLANCO, B.PRO und E.G.O., ihre Kräfte am Standort Oberderdingen gebündelt.

So haben die Nachwuchskräfte, die aus 17 Ausbildungsberufen und zehn dualen Studiengängen wählen können, die Möglichkeit, Einblicke in viele verschiedene nationale und internationale Fachbereichen zu bekommen. Es werden Ausbildungsberufe in der Metallverarbeitung, Elektronik, Logistik, IT, Chemie und im kaufmännischen Bereich angeboten. Daneben besteht auch die Möglichkeit, dual zu studieren - in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

Im Bereich Wirtschaftsinformatik wird das Programm StudiumPLUS angeboten. Dieses kombiniert die Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung mit einem Bachelorstudium an der Hochschule Karlsruhe.

Ausbildungsangebote (m/w/d): Chemikant (m/w/d), Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d), Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d), Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d), Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung mit dem Schwerpunkt Produktionsanwendungen (m/w/d), Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d), Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d), Fachlagerist (m/w/d), Industriekaufleute (m/w/d), Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation Internationales Marketing (m/w/d), Industriemechaniker (m/w/d), Kaufleute für Digitalisierungsmanagement (m/w/d), Kaufleute für Spedition- und Logistikdienstleistung (m/w/d), Konstruktionsmechaniker (m/w/d), Stanz- und Umformmechaniker (m/w/d), Werkzeugmechaniker (m/w/d), Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Engineering Energie- und Umwelttechnik (m/w/d), Bachelor of Arts BWL Digital Business Management (m/w/d), Bachelor of Engineering Elektrotechnik (m/w/d), Bachelor of Arts Industrie (m/w/d), Bachelor of Science Informatik (m/w/d), Bachelor of Science Informationstechnik (m/w/d), Bachelor of Engineering Maschinenbau (m/w/d), Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w/d), Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d), StudiumPLUS Fachinformatiker Anwendungsentwicklung + Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w/d)

Kontakt: Santina Panzer, Leiterin der BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie Blanc-und-Fischer-Platz 1-3, 75038 Oberderdingen ausbildung@blanc-fischer.com blanc-fischer-corporate-services.com/ausbildungsakademie

dmTECH

Eine 100%ige Tochter von dm-drogerie markt und ein 100%iges Technologie-Unternehmen. Das ist dmTECH. Mit mehr als 1000 Kolleg:innen gestalten wir gemeinsam die digitale Zukunft von dm. Für Homepage und Online-Shop, Apps und Kassensysteme, Prozesse und Anwendungen in der Zentrale, den dm-Märkten und Verteilzentren entwickeln wir leistungsstarke, intelligente Technologielösungen. Dabei geht es für uns niemals um die Technik der Technik willen. Wir machen Technik für den Menschen.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Fachinformatik mit den Fachrichtungen: Anwendungsentwicklung, Daten- und Prozessanalyse, Digitale Vernetzung, Systemintegration

Duales Studium (m/w/d): Wirtschaftsinformatik (B.Sc.), Informatik (B.Sc.)

Kontakt: +49 (721) 5592 5520 vildana.ibric@dm.de dmTECH.de Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 07:30 bis 17:30 Uhr, Fr. 07:30 bis 16:00 Uhr Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe

Dr. Willmar Schwabe

Ausbildung und duale Studiengänge mit der Power der Natur

From Nature. For Health. Unter diesem Leitspruch bietet die Unternehmensgruppe Dr. Willmar Schwabe vielfältige Karrieremöglichkeiten. Die Bandbreite reicht von kaufmännischen Berufen wie Industriekaufleuten, naturwissenschaftlich-technischen Berufen wie Chemielaborant*in, Pharmakant*in und Mechatroniker*in bis hin zu Bachelor-Studiengängen an der Dualen Hochschule, zum Beispiel Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik.

Das standortübergreifende Konzept ermöglicht während der Ausbildung, alle deutschen Bereiche der Schwabe-Gruppe kennenzulernen, vom Anbau der Heilpflanzen bis hin zum fertigen Produkt.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Industriekaufleute (auch mit Zusatzqualifikation Internationales Marketing), Chemielaborant, Pharmakant, Fachkraft für Lagerlogistik, Mechatroniker

Duales Studium (m/w/d): BWL Industrie, Wirtschaftsinformatik

Kontakt: Simon Ritzler +49 (721) 4005 9652 ausbildung@schwabe.de www.schwabe.de/sbs Willmar-Schwabe-Str. 4, 76227 Karlsruhe

GEHOLIT + WIEMER Lack- und Kunststoff-Chemie GmbH

GEHOLIT + WIEMER Lack- und Kunststoff-Chemie GmbH als Mitglied der KABE Swiss Group ist ein typisches mittelständisches Unternehmen mit einer über 130-jährigen Tradition. Damit setzen wir bereits seit 1889 Maßstäbe in der Entwicklung und Herstellung von Beschichtungsstoffen in den Bereichen Korrosionsschutz und Industrielackierungen.

Für eine weiterhin beständige und glänzende Zukunft unseres Familienbetriebs suchen wir motivierte Auszubildende für attraktive, zukunftsträchtige und abwechslungsreiche Ausbildungen im Entwicklungslabor, im kaufmännischen sowie im gewerblichen Bereich.

Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe

Die Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE) steht für technischen Anspruch, gesellschaftliche Verantwortung sowie eine sichere und nachhaltige Zukunft. Am Standort des KIT Campus Nord werden kerntechnische Anlagen zurück gebaut, nukleare Abfälle verarbeitet und zwischengelagert. Im Rahmen einer abwechslungsreichen Ausbildung gibt es vielfältige Möglichkeiten bei diesen herausfordernden Aufgaben aktiv mitzuwirken und einen erfolgreichen Grundstein für die eigene Karriere zu setzen.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration oder Daten- und Prozessanalyse, Mechatroniker

Duales Studium (m/w/d): Bachelor of Science Sustainable Science an Technology, Strahlenschutz, Bachelor of Science Sustainable Science an Technology, Arbeitssicherheit, Bachelor of Science Informatik, Bachelor of Engineering Elektrotechnik

Kontakt: Jonas Bart +49 (7247) 88 2673 jonas.bart@kte-karlsruhe.de www.kte-karlsruhe.de Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen

Protektorwerk Florenz Maisch

Protektor bietet vielfältige Möglichkeiten für Ausbildungen und Duale Studiengänge

Das mittelständische Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Metall- und Kunststoffprodukten der Baubranche in Europa. Interessierten Schulabgängern bietet Protektor vielfältige Möglichkeiten in die Berufswelt einzusteigen, ob als Ausbildung oder als duales Studium in den Bereichen Technik, IT oder kaufmännischen Berufsfeldern. Von Anfang wird der Nachwuchs miteingebunden und durch die Ausbilder:innen, Kolleg:innen und Mitauszubildenden unterstützt. Durch gute Aussichten auf eine Übernahme nach der Ausbildung bietet das Unternehmen eine langfristige Entwicklungsperspektive.

Stadtwerke Karlsruhe

Die Stadtwerke versorgen die Karlsruher Bürger mit Energie und Trinkwasser. Strom, Erdgas, Trinkwasser und Fernwärme kommen zuverlässig und unauffällig per Leitung ins Haus. Bei der Ausbildung wird man von Beginn an darin unterstützt, seine Talente und Fähigkeiten zu entdecken, zu entwickeln und zielgerecht einzusetzen. Man erlebt Betriebsabläufe live, gewinnt erste Berufserfahrung und kann sich mit den Kollegen austauschen.

Das bieten die Stadtwerke: Einführungstage zu Beginn der Ausbildung, Erfahrene Ausbilder*innen, Optimale Verbindung zwischen Theorie und Praxis, Kostenlose/s ScoolCard beziehungsweise Studi-Ticket, Jugendbetriebsausflüge, Ausbildungsspezifischer Unterricht, Prüfungsvorbereitung, Gute Arbeitsplatzperspektiven, Aufstiegschancen.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Anlagenmechaniker, Feinwerkmechaniker, Elektroniker, Fachkraft für Lagerlogistik

Kontakt: Monika Vogel +49 (721) 5991725 monika.vogel@stadtwerke-karlsruhe.de www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk/karriere/ausbildungsberufe Daxlander Straße 72, 76185 Karlsruhe

TelemaxxX

Du bist auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, der zu Dir passt? Du konntest Dich schon immer für Technikthemen begeistern oder arbeitest gerne strukturiert und organisiert in Bürotätigkeiten? Du möchtest den Grundstein für Deine berufliche Karriere in einem IT-Unternehmen legen? Dann bist Du bei TelemaxX genau richtig.

Weisenburger

Bauingenieur, Informatiker, Industriekaufmann (m/w/d) – oder ein handwerklicher Beruf? weisenburger sucht Mitarbeiter, die Spaß an Herausforderungen haben und in einem krisensicheren Unternehmen arbeiten möchten. Die Unternehmensgruppe bietet ein breites Spektrum an Studiengängen, Ausbildungsberufen und Praktika. Als TOP Arbeitgeber im Mittelstand 2021 ist weisenburger als Unternehmen mit Zukunft ausgezeichnet.

Die Digitalisierung bewegt die Baubranche. Daher umfasst das duale Studienangebot neben dem klassischen Bauingenieurwesen (Projektmanagement) auch die Fachrichtung Informatik und Wirtschaftsinformatik. „Faszinierend an der Informatik ist, dass man andere in ihrem Berufsalltag mit seiner Arbeit unterstützt. Ich wurde direkt in ein Projekt involviert und konnte mich sofort einbringen,“ beschreibt Dustin Berger seine Erfahrungen. Vielfältig ist auch das berufliche Ausbildungsangebot.