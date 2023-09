Teambus der PS Karlsruhe Lions ist geklaut worden

Den PSK Lions ist ihr markantes Gefährt abhandengekommen. Der Bus des Karlsruher Basketball-Zweitligisten ist geklaut worden, wie die Lions am Samstag auf ihren Social-Media-Kanälen berichteten. Demnach wurde der Teambus des Unternehmens Hetzler in der Nacht zum Freitag in Herxheim entwendet.

„Es besteht die Möglichkeit, dass der Bus inzwischen seine Folierung verloren hat und rein weiß ist“, teilte das Busunternehmen mit. Wer sachdienliche Hinweise habe, soll sich an das Unternehmen oder direkt an die Polizeidirektion Landau wenden. Den Bus ziert ein mächtiges Logo mit dem Lions-Kopf.

Lions testen an diesem Samstag in Gries

Zum Testspiel im französischen Gries an diesem Samstag müssen die Lions-Profis nun in Neunsitzern fahren. Derweil ist immerhin Ersatz für Spielmacher O’Showen Williams in Sicht, der Neuzugang wird nach Informationen dieser Redaktion kommende Woche in Karlsruhe erwartet. Williams hatte sich das Schlüsselbein gebrochen und fehlt den Lions voraussichtlich bis Ende November.