PS Karlsruhe Lions empfangen im Pokal die Würzburg Baskets

Basketball-Zweitligist PS Karlsruhe Lions trifft in der ersten Runde um den BBL-Pokal auf die Würzburg Baskets. Dies ergab die Auslosung am Donnerstagmittag. Die Mainfranken hatten in der abgelaufenen Saison den Hauptrundenplatz elf in der Basketball-Bundesliga (BBL) belegt.

Sollten die Lions das Achtelfinale erreichen, würde auf die Karlsruher ein Kracher mit einem Rückkehrer warten. Ebenfalls zuhause wäre dann nämlich Überraschungsmeister ratiopharm Ulm der Gegner. Trainiert werden die Ulmer von Anton Gavel, der in Karlsruhe einst seine Profikarriere begann und vor 20 Jahren mit der BG Karlsruhe in die Erste Liga aufgestiegen war.

Erstmals seit 14 Jahren mischen im Pokal auch die Zweitligisten wieder mit. Die Pokal-Reform, die zunächst eine Gültigkeit von fünf Jahren hat, war in diesem Frühjahr beschlossen worden. An der dem Achtelfinale vorgeschalteten Runde nehmen die sechs besten Zweitligisten der Vorsaison teil sowie die Erstligisten, die in der vorherigen Punkterunde auf den Plätzen neun bis 18 landeten. Die ersten acht Clubs der BBL steigen erst im Achtelfinale ein.

Die Zweitligisten und die zwei letzten BBL-Clubs bildeten bei der Auslosung einen Topf, den anderen die übrigen Bundesligisten. Heimrecht haben jeweils die Mannschaften aus dem Topf mit den unterklassigen Clubs sowie den BBL-Absteigern. Die PSK Lions hatten sich als Dritter der Vorsaison, die bislang beste Platzierung der Badener in der Zweiten Liga, für den Pokalwettbewerb qualifiziert.

Pokalspiel der PSK Lions am 23./24. September

Die erste Runde im BBL-Pokal wird am 23./24. September gespielt, das Achtelfinale ist für den 14./15. Oktober terminiert. In der Liga geht es für die Lions, die den Abschied ihres langjährigen Kapitäns Maurice Pluskota verschmerzen müssen, eine Woche später am 30. September mit einem Heimspiel gegen die Gießen 46ers los.

Gut möglich, dass dann die 1.500 Menschen fassende Lina-Radke-Halle in Karlsruhe zum Pokal- und Liga-Start gleich wieder voll ist. Der „Löwenkäfig“ war in der abgelaufenen Saison nahezu immer ausverkauft. Wie die Lions diese Woche mitteilten, besuchten im Schnitt 1.448 Fans die insgesamt 20 Heimspiele. Das „Karlsrudel“ hatte die Play-offs erreicht, war aber im Halbfinale an den Tigers Tübingen gescheitert.