Das Osterwochenende bietet in der Region Konzerte, Aktionen und so manche letzte Gelegenheit. Denn einige der Veranstaltungen sind nicht mehr lange zu sehen. Wir verraten, welche das sind und was sich außerdem zu besuchen lohnt.

Eigentlich ist das Osterwochenende traditionell an Veranstaltungen nicht gerade reich bestückt. Trotzdem bietet die Region zwischen Karfreitag und Ostermontag mehr als nur einen kulturellen Höhepunkt.

Dazu zählen die Aufführung des Balletts „Dornröschen“ in Karlsruhe, die Osterfestspiele in Baden-Baden und der Erlebnistag auf dem Vogtsbauernhof in Gutach.

Wir stellen eine Auswahl besuchenswerter Veranstaltungen vor.

Im Konzerthaus Karlsruhe wird „Dornröschen“ aufgeführt

Es gehört zu den berühmtesten Märchen der Welt. „Dornröschen“ erzählt die Geschichte einer Prinzessin, die durch den Fluch einer bösen Fee in den hundertjährigen Schlaf gefallen war und von dem Kuss eines Prinzen wieder geweckt wurde.

Auch Peter Iljitsch Tschaikowski ließ sich von der Geschichte inspirieren und schrieb dazu ein Ballettstück, das zu seinen besten zählt. Am Samstag, 8. April, führt das Klassische Ballett Neapel das beliebte Stück im Konzerthaus Karlsruhe, Festplatz 9, auf.

Start der Veranstaltung ist um 16 Uhr. Tickets gibt es unter www.reservix.de.

Erlebnistag auf dem Vogtsbauernhof in Gutach

Erst vor kurzer Zeit ist das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach in die neue Saison gestartet. Nun ist es an allen Ostertagen geöffnet, um Besuchern das Leben in früheren Zeiten näherzubringen.

So gibt es am Karfreitag, 7. April, und Samstag, 8. April, Erlebnistage zum Thema „Vom Ei zum Huhn“, bei denen auch echte Küken zu sehen sind. Am Ostersonntag, 9. April, und Ostermontag, 10. April, führt ein Stationenweg zu den österlichen Symbolen sowie zahlreiche Sonderführungen zu den christlichen Spuren in den alten Schwarzwaldhöfen des Freilichtmuseums.

Zudem können Kutschfahrten über das Gelände gemacht werden. An allen Tagen werden außerdem Handwerksvorführungen gezeigt und ein täglich wechselndes Bastel- und Handwerksprogramm für Kinder angeboten.

Der Vogtsbauernhof ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 17 Uhr. Mehr unter www.vogtsbauernhof.de.

„Schöne neue Welt“ in der Reithalle Rastatt

Wir schreiben das Jahr 2540, in dem die Welt eine andere geworden ist. Krankheiten gibt es nicht mehr, das Altern wird lange herausgezögert. Babys werden in Brütern gezeugt und in Konditionierungscentren auf ihr Leben eingestimmt.

Auch Beziehungsstress gibt es nicht mehr, denn „Jeder gehört jedem“. Doch bei Bernard ist etwas schiefgelaufen, er ist eindeutig zu alt geraten. Als er mit der jungen Lenina zu einer Reise nach New Mexico aufbricht, wo eine Gruppe „Unzivilisierter“ lebt, bekommt seine schöne neue Welt immer mehr Risse.

Die Ereignisse aus Aldous Huxleys weltbekanntem Roman „Schöne neue Welt“ sind am 8. April um 19.30 Uhr in der Reithalle Rastatt zu sehen. Es spielt das Phönixtheater Rastatt.

Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis nach dem Stück.

Matthäus-Passion in der Stadtkirche Karlsruhe

Die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach gilt als eines der bedeutendsten Chorwerke.

Am Karfreitag, 7. April, ist sie ab 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche auf dem Karlsruher Marktplatz zu hören. Es treten dabei international renommierte Vokalsolisten, der Bachchor Karlsruhe sowie der Knabenchor von Cantus Juvenum auf, begleitet von der Camerata 2000. Geleitet wird das Konzert von Kirchenmusikdirektor Christian-Markus Raiser.

Tickets für das Konzert gibt es im Internet unter www.tickets-stadtkirche.de.

Osterfestspiele im Festspielhaus Baden-Baden

Nach einem fulminanten Auftakt gehen die Osterfestspiele im Baden-Badener Festspielhaus, Beim Alten Bahnhof 2, am langen Osterwochenende in die letzte Runde.

Zu sehen ist unter anderem am Karfreitag, 7. April, um 18 Uhr sowie am Ostermontag, 10. April, um 16 Uhr ein Konzert der Berliner Philharmoniker mit der Sopranistin Diana Damrau. Gespielt werden Richard Strauss’ „Vier letzte Lieder“ und „Ein Heldenleben“.

Tickets gibt es auch noch für die gefeierte Strauss-Oper „Die Frau ohne Schatten“ am Ostersonntag, 9. April, um 18 Uhr. Zudem sind gleich mehrere Kammermusik-Konzerte zu sehen.

Infos und Tickets unter www.festspielhaus.de.

„Faszination Modelleisenbahn“ im Schloss Bruchsal endet

Nur noch bis Ostermontag, 10. April, können Eisenbahnfans die Sonderausstellung „Faszination Modelleisenbahn“ im Schloss Bruchsal erleben. Die von den Modellbahn- und Eisenbahnfreunden Karlsruhe geschaffene Schau zeigt eine eindrucksvolle und mit viel Liebe zum Detail gestaltete Miniaturwelt im Maßstab 1:22,5.

Zu sehen ist das alles bis Montag noch täglich von 10 bis 17 Uhr. Zusatztipp für Familien: An Ostersonntag und -montag ist auch der Osterhase im Schloss unterwegs. Dazu gibt es Führungen und Bastelaktionen. Mehr unter www.schloss-bruchsal.de.

Sonntags-Tanztee in Baden-Baden

Zum traditionellen Sonntags-Tanztee lädt am Ostermontag, 10. April, das Casino Trio ins Kurhaus Baden-Baden.

Ab 15.30 Uhr gibt es dort für Tänzer und Musikliebhaber Oldies, Swing, Standardklassiker und aktuelle Hits zu hören – und die Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen.

Tickets für die Veranstaltung unter www.badenbadenevents.de.

Im Staatstheater Karlsruhe gehen zwei Stücke zu Ende

Letzter Aufruf für „Gabriel“: Am Karfreitag, 7. April, um 18 Uhr ist das Theaterstück von George Sand zum letzten Mal in dieser Spielzeit im Badischen Staatstheater Karlsruhe, Hermann-Levi-Platz 1, zu sehen.

Auch die beliebte Operette „Die lustige Witwe“ ist nicht mehr lange auf der Bühne. Am Samstag, 8. April, um 19.30 Uhr wird sie im Staatstheater zum vorletzten Mal in dieser Spielzeit gezeigt.

Tickets für die Stücke unter www.staatstheater.karlsruhe.de.