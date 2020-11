Karlsruhe ist nach aktuellen Daten des Statistischen Landesamtes nur noch drittgrößte Stadt in Baden-Württemberg. Mannheim belegt mit 131 mehr Einwohnern wieder den zweiten Platz. Experten sehen in Karlsruhe aber keinen Trend zur Entspannung auf dem Wohnungsmarkt.

Erstmals seit knapp zehn Jahren ist die Bevölkerungszahl in der Region Mittlerer Oberrhein rückläufig. Laut Regionalverband waren Ende Juni dieses Jahres zwischen Waghäusel und Bühl mit 1.042.800 Menschen rund tausend weniger gemeldet als zum Jahresende 2019.

Hinter dieser Zahl stehen jedoch räumliche Unterschiede. Während in der Stadt Karlsruhe die Bevölkerung um rund 2.700 Menschen zurückging, verbuchten die Landkreise Karlsruhe (plus 1.200) und Rastatt (plus 500) leichten Zuwachs.