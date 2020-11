ÖPNV kommt an seine Grenzen

Schüler während der Corona-Pandemie angemessen zu ihren Schulen zu bringen, stellt eine besondere Herausforderung für den Landkreis Karlsruhe dar. Mit diesem Thema befassten sich die Kreistagsmitglieder im Verwaltungsausschuss am Donnerstag in der Altenbürghalle in Karlsdorf-Neuthard.

Gleich zu Beginn des Schuljahres hat der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) in Abstimmung mit dem Landkreis Karlsruhe zur Entlastung des Schülerbusse 17 zusätzliche Fahrten im Landkreis eingeführt, die normalerweise erst ab 1. Oktober fahren.