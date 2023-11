Übergabe in helfende Hände: Neuer Kühltransporter für Karlsruher Tafel

Im Foyer der Filiale des Automobilhauses S&G in Karlsruhe-Hagsfeld betrachten Vera Scholl und Joachim Ruf das neue Fahrzeug für die Tafel Karlsruhe voller Dankbarkeit. Bald fährt der Sprinter mit Kühlaufbau durch die Straßen Karlsruhes. Das Team der Tafel wird mit ihm Lebensmittelspenden für Bedürftige einsammeln und transportieren.

Spenden haben die Neuanschaffung ermöglicht. Die BNN-Stiftung „Wir Helfen“ steuerte 30.000 Euro bei. Mercedes-Benz stellte das Fahrzeug zu preislichen Sonderkonditionen zur Verfügung. Das Unternehmen S&G betreute das Projekt. Es kümmerte sich um die Zulassung und Vorbereitung des Transporters.

Mitarbeiter des Karlsruher Unternehmens geben den Vertretern der Tafel außerdem eine Einweisung in das Fahrzeug vor Ort. Diverse Kreditinstitute aus der Region leisteten ebenfalls einen finanziellen Beitrag, damit die Tafel Karlsruhe den 170 PS-starken Transporter ihr Eigen nennen kann.

Die BNN-Stiftung „Wir helfen“, Mercedes-Benz und die S&G Automobil AG unterstützen die Arbeit des Vereins nicht zum ersten Mal. Im April 2023 konnte bereits ein neues Fahrzeug an die Karlsruher Tafel übergeben werden.

Karlsruher Tafel: Etwa 40 Prozent mehr Bedürftige bei Ausgaben

Vera Scholl, Vorsitzende der „Karlsruher Tafel“, und Joachim Ruf, Vorstandsmitglied und Spenden-Betreuer, berichten von den Aktivitäten ihres Vereins: Krisen wie der russische Angriff auf die Ukraine und die damit verbundene Ankunft von ukrainischen Familien in Karlsruhe hätten noch einmal verdeutlicht, wie wichtig die Arbeit der Tafeln in Deutschland sei. Bis zu 40 Prozent mehr Bedürftige würden das Angebot an der „Karlsruher Tafel“ wahrnehmen.

Aufgrund der gesteigerten Nachfrage nach Lebensmittelausgaben haben sie einen zusätzlichen Nachmittag eingeführt, an dem Menschen gegen eine geringfügige Kostenbeteiligung Nahrungsmittel erhalten können.

Scholl und Ruf sind zutiefst dankbar für die Spenden, die das neue Fahrzeug möglich gemacht haben. Nach über 100.000 Kilometern im Stadtverkehr mache sich der Verschleiß einfach bemerkbar. Einer der alten Kühltransporter war seit 2017 im Einsatz und wird heute durch das Neufahrzeug ersetzt.

Die Kühlung garantiert den sicheren Transport von Fleisch und Milchprodukten. „Für die Versorgung der Bedürftigen ist eine funktionierende Struktur unerlässlich. Die Fahrzeuge mit Kühlung sind für unsere Arbeit essenziell“, sagt Ruf.