Was fürs Ohr und was fürs Auge wird am ersten April-Wochenende in der Region geboten. Wir stellen ein paar der anstehenden Veranstaltungen vor.

Was von Freitag, 31. März, bis Sonntag, 2. April, los ist

Viel ist los in der Woche vor Ostern. Vor allem werden diejenigen fündig, die noch nach ein paar Kleinigkeiten für das große Fest suchen – oder einfach so nach schönen Dingen.

Gleich eine Messe und zwei Märkte laden zum besonderen Einkauf ein. Dazu gibt es jede Menge Kultur.

Wir stellen eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen des Wochenendes vor.

Start der Osterfestspiele im Festspielhaus Baden-Baden

Mit stark besetzten Opern, Kammerkonzerten und vielen weiteren hochkarätigen Programmpunkten gehen am Wochenende die Osterfestspiele im Festspielhaus Baden-Baden, Beim Alten Bahnhof 2, in die nächste Runde.

Zu Gast sind abermals die Berliner Philharmoniker mit ihrem Dirigenten Kirill Petrenko. Zu sehen gibt es am Samstag, 1. April, um 18 Uhr Richard Strauss’ Oper „Die Frau ohne Schatten“. Am Sonntag, 2. April, um 18 Uhr spielen die Berliner Philharmoniker unter Dirigent Daniel Harding Gustav Mahlers berühmte fünfte Sinfonie.

Zudem gibt es am Sonntag um 15.30 Uhr im Weinbrennersaal des Kurhaus Baden-Baden ein Kammerkonzert des Philharmonischen Streichquartetts mit Werken von Schulhoff, Bartók und Korngold zu hören.

Tickets für alles unter www.festspielhaus.de.

Enkhjargal & Freunde sind im Tollhaus Karlsruhe zu Gast

Die traditionellen Wurzeln der Mongolei und moderne, westlich geprägte Musik – das alles wird vereint, wenn sich Enkhjargal „Epi“ Dandarvaanchig mit seinen Freunden Roland Schaeffer und Julius Oppermann zusammentut.

Am Samstag, 1. April, sind die drei Musiker ab 20 Uhr im Karlsruher Tollhaus, Alter Schlachthof 35, zu sehen und zu hören. Ein besonderes Konzert nicht nur für Freunde der Weltmusik, sondern auch der ungewöhnlichen Instrumente.

Während „Epi“ Dandarvaanchig die Pferdekopfgeige spielt, kann man Roland Schaeffer unter anderem an der Riesenschalmei Nadaswaram hören.

Tickets unter www.tollhaus.de.

Messe Karlsruhe lädt zur „Nadelwelt“

Häkeln, nähen, stricken, sticken oder Patchwork – Handarbeiten haben in den vergangenen Jahren auch dank Corona nochmal um einiges an Beliebtheit zugelegt.

Fans der vielen Techniken an und mit Nadel und Faden haben am Wochenende Gelegenheit, die neuesten Trends der Branche kennenzulernen. Von Freitag, 31. März, bis Sonntag, 2. April, lockt die Messe „Nadelwelt“ in die Messe Karlsruhe nach Rheinstetten, Messeallee 1.

Neben zahlreichen Produktvorstellungen gibt es auch Ausstellungen und ein großes Rahmenprogramm mit Kursen. Die Messe ist Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag bis 17 Uhr geöffnet. Mehr unter www.nadel-welt.de.

Designfestival in der Palazzo Halle Karlsruhe

Ein kleines, aber feines Designfestival ist am Samstag, 1. April, und Sonntag, 2. April, in der Palazzo Halle Karlsruhe, Liststraße 18, zu Gast. Das kreative Festival für junges Design bietet über 80 nationalen und internationalen jungen Labels, Start-Ups und Kreativen, ihre Mode, Schmuck und Accessoires zu präsentieren.

Auch und vor allem Produkte abseits des Mainstreams. Geöffnet ist das Festival am Samstag von 11 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Tagestickets können vor Ort oder online unter www.designfestival.de erworben werden.

Django Asül besucht die klag-Bühne in Gaggenau

Er ist die sympathische Mischung aus Türkei und Niederbayern, die die Welt gebraucht hat: Am Freitag, 31. März, ist Django Asül mit seinem aktuellen Programm „Offenes Visier“ auf der klag-Bühne in Gaggenau, Luisenstraße 17, zu Gast.

Start der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Tickets unter www.reservix.de.

Johannes-Passion in der Stadtkirche Karlsruhe-Durlach

Die Leidensgeschichte Jesu aus dem Johannesevangelium wählte Johann Sebastian Bach als Grundlage seiner ersten, uns heute bekannten, oratorischen Passion.

Am Sonntag, 2. April, führt die Durlacher Kantorei unter Leitung von Johannes Blomenkamp das berühmte Werk in der Stadtkirche Durlach, Pfintzalstraße 31, in Karlsruhe auf. Start der Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Tickets gibt es unter www.ztix.de.

Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld lädt zum Ostermarkt

„Das Gelbe vom Ei“ – so lautet das Motto von „kip im Oster(n)feld“, dem Kunst- und Kunsthandwerkermarkt des Kulturhauses Osterfeld und der kip-kunstinitiative Pforzheim.

Rund 50 Kreative laden zu Vorführungen, Mitmach-Aktionen und Musik und präsentieren im Kulturhaus Osterfeld, Osterfeldstraße 12, ihre Exponate, bei denen es sich meist um Originale, Unikate und Kleinserien handelt. Geöffnet ist der Kunstmarkt am Samstag, 1. April, von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 2. April, von 11 bis 18 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Badische Staatskapelle spielt in Karlsruhe zum Thema Wasser

„Wasser, Wellen & Wandel“, so lautet der Titel des 3. Kammerkonzerts der Badischen Staatskapelle. Das Konzert im Karlsruher Stephansaal, Ständehausstraße 4, vereint Werke von Komponisten, die sich von dem Element haben inspirieren lassen, darunter Georg Friedrich Händels „Wassermusik“, John Adams „Shaker Loops“ und Antonio Vivaldis „La Tempesta die Mare“.

Zusammen mit Gunnar Schmidt führen die Musiker durch ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und Texten zum Thema Wasser. Das Konzert ist am Sonntag, 2. April, um 11.30 Uhr zu hören.

Tickets: www.staatstheater.karlsruhe.de.