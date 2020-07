Wenn Verhütung zu teuer ist: Gibt es ein Recht auf die Pille?

Für viele Frauen in Deutschland ist die Entscheidung, ob und wie sie verhüten wollen, eine Frage des Geldes. Die Folgen davon sind für die Betroffenen häufig schlimmer als ihre Geldsorgen.

Spätestens seit 1994 steht fest: Sexuelle und reproduktive Rechte sind Menschenrechte. Dies wurde auf der internationalen Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung in Kairo damals so verankert. Jeder Mensch hat also ein Recht auf Verhütung.

Seit 2004 gibt es dieses Recht in Deutschland allerdings fast nur noch auf dem Papier. Denn damals trat das sogenannte Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) in Kraft. Mit diesem wurden die Sonderleistungen für Verhütung an die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen gekoppelt. Und die Kassen zahlen nur dann für Verhütungsmittel, wenn die betreffenden Personen höchstens 22 Jahre alt sind.

Die Folge: Eine massive Benachteiligung von Frauen, die von Hartz IV oder Sozialhilfe leben. Sie müssen die Kosten für Verhütungsmittel von dem ihnen zustehenden Regelsatz von rund 15 Euro monatlich bestreiten. Davon müssen aber auch alle anderen Arztgebühren und Medikamente bezahlt werden. Die Tatsache, dass eine Monatspackung der Anti-Baby-Pille häufig mehr kostet als der komplette monatliche Regelsatz, macht Verhütung für viele bedürftige Frauen zu einem Luxus, den sie sich schlicht nicht leisten können.