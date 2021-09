Noch auf der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz in Karlsruhe? Die in diesem Jahr als virtuelles Live-Event geplante „Nacht der Ausbildung“ ermöglicht am 30. September direkten Kontakt zu 20 verschiedenen Unternehmen.

Die Veranstaltung „Nacht der Ausbildung“ findet am am Donnerstag, 30. September, zum dritten Mal statt. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es statt der bekannten Shuttle-Fahrt zu den Firmen in diesem Jahr ein virtuelles Live-Event. Der Name der Veranstaltung bleibt dabei gleich, wobei sie dieses Mal nicht nachts oder abends stattfindet, sondern tagsüber.

Wer an der Aktion teilnehmen möchte, kann das ganz bequem von zu Hause aus tun. Bei der diesjährigen digitalen „Nacht der Ausbildung“ stellen sich die verschiedenen Unternehmen in acht Blöcken beziehungsweise Slots vor, von denen je vier vormittags von 10 bis 12 Uhr und vier nachmittags von 15 bis 17 Uhr stattfinden. Jeder dieser Slots dauert 30 Minuten. In diesem Jahr sind über 20 Firmen mit dabei.

Interessenten können die Livestreams auf Youtube und die Live-Chat-Funktion nutzen und auf diese Weise die Personalverantwortlichen persönlich kennenlernen. So erhalten sie einen individuellen Einblick in die Unternehmen und Ausbildungsmöglichkeiten. Einen Überblick über die teilnehmenden Unternehmen zeigt auch die Homepage.

Hier finden Sie einen Auszug der teilnehmend Firmen an der Nacht der Ausbildung



Die „Nacht der Ausbildung“ bietet somit die perfekte Kombination aus Ausbildungsmesse und einem direkten Firmenkontakt. Wer sich für die Online-Veranstaltung registrieren will, findet unter ka-nda.de den Zugang sowie weitere Informationen.

Atruvia AG Ausbildungscenter

Atruvia entwickelt als Digitalisierungspartner der Volksbanken und Raiffeisenbanken zukunftsweisende IT-Lösungen und -Leistungen rund ums Banking. Die Ausbildung und Förderung junger Mitarbeiter*innen hat bei Atruvia schon immer einen hohen Stellenwert. Ihre vielfältigen Aufgabengebiete und engagierten Ausbilder*innen bieten einen perfekten Start ins Berufsleben.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Fachinformatiker*in Anwendungsentwicklung / Systemintegration, Kaufmann/-frau für IT-Systemmanagement, Maschinen- und Anlagenführer*in Druckweiter- und Papierverarbeitung

Studienmöglichkeiten (m/w/d): BWL-Dienstleistungsmanagement Consulting & Sales, Informatik, Informationstechnik, Wirtschaftsinformatik Sales & Consulting / Software Engineering

Kontakt: Christine Hawkins +49 (721) 4004-2443 christine.hawkins@atruvia.de www.atruvia.de/ausbildung Fiduciastraße 20, 76227 Karlsruhe

Badische Neueste Nachrichten Badendruck GmbH

Die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) –das moderne Medienhaus und Dienstleistungsunternehmen.

Als großes und traditionsreiches Verlagshaus haben die BNN ihre Wurzeln hier in Karlsruhe und begeistern in der Region zwischen Kurpfalz und Ortenau, zwischen Schwarzwald und Rheinebene täglich rund 380.000 Leser. Mit insgesamt acht Regionalausgaben, einem regional erscheinenden Wochenjournal und vielfältigen Online-Angeboten sind sie Marktführer in der Technologie-Region Karlsruhe.

Werdet auch Ihr ein Teil des Teams und bewerben Sie sich unter bewerbung@bnn.de.

BGV Badische Versicherungen

Kenne Sie den BGV?

Manchmal laufen die Dinge nicht wie geplant. Es geht etwas schief, es geht etwas kaputt. Dann braucht es einen, der mit anpackt, der den Überblick behält und nicht die Orientierung verliert. Für die Menschen in Baden ist das der BGV. Seit 1923 ist der BGV für sie Partner und Wegbegleiter.

Sie sind der Versicherer für die Kommunen und Gemeinden der Region. Dazu bieten sie deutschlandweit Sach-, Unfall-, Haftpflicht-, Kfz- und Rechtsschutzversicherungen für Privat- und Firmenkunden. Authentisch und traditionell. Kreativ und zukunftsorientiert. Sie wissen, was sie können und sind trotzdem immer offen für Neues. Bei den BGV verbindet sich Erfahrung mit Innovation.

Rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf Sie.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Kaufmann für Versicherungen und Finanzen Fachrichtung Versicherung – auch mit Schwerpunkt Vertrieb, Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration

Studienmöglichkeiten (m/w/d): Bachelor of Arts Studiengang Versicherung – auch mit Schwerpunkt Vertrieb, Bachelor of Science (m/w/d), Studiengang Wirtschaftsinformatik

Kontakt: Stephanie Virzi +49 (721) 660 - 1520 karriere@bgv.de www.bgv.de Durlacher Allee 56, 76131 Karlsruhe

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG

From Nature. For Health. Unter diesem Leitspruch und mit der Erfahrung von über 150 Jahren bietet die Unternehmensgruppe Dr. Willmar Schwabe vielseitige Karrieremöglichkeiten. Die Unternehmensgruppe gehört zu den traditionsreichsten Arzneimittelherstellern Europas, welche heute weltweit führend in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln aus Pflanzen ist.

Die Ausbilder legen sich für ihre Auszubildenden voll ins Zeug und sorgen so für ein solides Fundament für Ihre berufliche Zukunft. Zudem steht bei Dr. Willmar Schwabe Motivation und Eigeninitiative im Fokus. Denn Ihr Erfolg ist die Zukunft des Unternehmens: Die Azubis und Studierenden der Schwabe-Gruppe Deutschland sind deren Fach- und Führungskräfte von morgen!

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Industriekaufmann, Industriekaufmann mit Zusatzqualifikation Internationales Marketing, Chemielaborant, Pharmakant, Mechatroniker, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste

Studienmöglichkeiten (m/w/d): Bachelor of Arts – BWL Industrie, Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik, Bachelor of Science – Sicherheitswesen

Kontakt: Simon Ritzler / HR Expert Education +49 (721) 40059652 ausbildung@schwabe.de www.karriere.schwabe-group.com/einstiegslevel/ausbildung Willmar Schwabe-Str. 4, 76227 Karlsruhe

Nonnenmacher Rechtsanwälte PartmbB

„Ausbildung ist uns wichtig, denn der eigene Nachwuchs ist der Beste!“

Besonderes Augenmerk legen Sie auf die Ausbildung von Rechtsanwaltsfachangestellten, denn gute Rechtsanwaltsfachangestellte sind das Rückgrat und das Aushängeschild einer jeden Rechtsanwaltskanzlei. Aus diesem Grund sind sie auch derzeit mit 7 Auszubildenden einer der größten Ausbildungsbetriebe in Karlsruhe und haben in den vergangenen Jahren aufgrund ihres steten Wachstums nahezu alle von ihnen ausgebildeten Rechtsanwaltsfachangestellten übernommen.

Werden Sie Auszubildende bei Nonnenmacher Rechtsanwälte!

Stadt Karlsruhe

Ausbildung bei der Stadt Karlsruhe – Ihr perfektes Match!

Sie interessiersen sich für den Beruf Kfz-Mechatroniker*in, Gärtner*in oder Straßenbauer*in? Sie sind auf der Suche nach einem spannenden Studium, wie etwa Soziale Arbeit oder Public Management?

Die Stadt Karlsruhe bietet Ihnen mit über 20 Ausbildungsberufen und Studiengängen unzählige Möglichkeiten für Ihre berufliche Entwicklung, und neben dem Einstieg in die Verwaltung noch viele andere Zukunftswege in den Bereichen Handwerk, Technik, Soziales, Natur und Umwelt – da finden auch Sie ganz sicher Ihr persönliches Match!