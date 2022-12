Region in Weihnachtsstimmung: Die Veranstaltungen des Wochenendes

Anschauen, einkaufen, zuhören oder gleich selbst Mitsingen – am dritten Advent-Wochenende ist so einiges geboten. Welche Veranstaltungen sicherlich einen Besuch lohnen.

Schöne Messen, ein paar Konzerte – auch ganz unweihnachtlich, aber dafür umso rockiger – und sogar die Möglichkeit, selbst zu singen: Das Wochenende hat es in sich.

Wir stellen ein paar der schönsten Veranstaltungen in der Region vor.

Die Karlsruher Schwarzwaldhalle lädt zum Knock Out Festival

Zweimal mussten die Macher rund um das Knock Out Festival absagen, nun ist das beliebteste Metal-Festival in der Region wieder da. Am Samstag, 10. Dezember, spielen gleich sechs Bands: Hammerfall, Doro, Orden Ogan, The New Roses, Eclipse und Brainstorm.

Gerockt wird in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe, Festplatz 5. Start ist um 17 Uhr, Einlass ab 15.30 Uhr. Kinder unter acht Jahren haben keinen, Kinder bis 16 Jahren nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten Person Zutritt.

Tickets und Infos gibt es unter www.knockout-festival.de.

Parodist Matze Knop ist in Pforzheim zu Gast

Seine große Zahnlücke inspirierte ihn zum Titel seines aktuellen Live-Programms: Am Samstag, 10. Dezember, ist der Comedian und Parodist Matze Knop mit „Mut zur Lücke“ im Pforzheimer Congresscentrum (CCP), Am Waisenhausplatz 1-3, zu Gast.

Ab 20 Uhr will er dort in gewohnter Matze-Knop-Manier die Absurditäten des Alltags und die Peinlichkeiten von Promis und Politikern auf die Schippe nehmen. Natürlich dürfen auch seine Parodien von Bekanntheiten wie Jogi Löw, Dieter Bohlen oder der Kult-Kloppe nicht fehlen.

Tickets gibt es unter www.eventim.de.

Diana Damrau läutet in Baden-Baden Weihnachten ein

Sie ist gekommen, um festliche Stimmung zu verbreiten: Star-Opernsängerin Diana Damrau. Die besonders für ihre Darstellung der „Königin der Nacht“ in Mozarts „Zauberflöte“ bekannte Sopranistin ist am Sonntag, 11. Dezember, ab 17 Uhr im Festspielhaus Baden-Baden, Beim Alten Bahnhof 2, zu Gast.

Dort singt sie, begleitet vom Münchner Rundfunkorchester, nicht nur ausgewählte Arien von Bach, Händel und Mozart, sondern auch bekannte deutsche Weihnachtslieder.

Tickets für das Konzert gibt es unter www.festspielhaus.de.

Es weihnachtet sehr bei zwei Messen in Karlsruhe

Noch Bedarf an Weihnachtsgeschenken oder Deko? Oder einfach Lust auf schöne Dinge? Da hat die Fächerstadt am Wochenende gleich zwei große Ideengeber parat: Im Kulturzentrum Tollhaus auf dem Alten Schlachthofgelände findet am Freitag, 9., und Samstag, 10. Dezember, der beliebte Kunst- und Designmarkt Lametta statt. Von 15 bis 22 Uhr am Freitag sowie von 12 bis 20 Uhr am Samstag können handgefertigte Unikate und andere Kostbarkeiten eingekauft werden. Zudem gibt es ein reiches Rahmenprogramm. Weitere Infos unter www.lametta-ka.de.

Schon am Donnerstag, 8. Dezember, startet die Weihnachtsmesse Karlsruhe im Regierungspräsidium am Rondellplatz, wo bis Sonntag, 11. Dezember, Schmuck, Textilien, Keramik und Objekte aus Holz von ihren Gestalterinnen und Gestaltern präsentiert und zum Verkauf angeboten werden. Geöffnet ist die Messe Donnerstag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Mehr unter www.weihnachtsmesse-karlsruhe.de.

Das Glenn Miller Orchestra spielt in Bruchsal auf

Seit 35 Jahren ist das Glenn Miller Orchestra schon auf den Bühnen Europas unterwegs. Gute 5.000 Konzerte hat die Formation rund um Wil Salden dabei absolviert. Nun wollen die Musiker in der großen Big-Band-Besetzung auch in Bruchsal das Lebensgefühl längst vergangener Zeiten zurückbringen.

Auf der Bühne des Rechbergsaals im Bruchsaler Bürgerzentrum, Am Alten Schloss 22, präsentieren sie zeitlose Welthits wie „In The Mood“ oder „String of Pearls“ oder „Moonlight Serenade“. Start ist um 20 Uhr. Tickets für das Konzert unter www.reservix.de.

Die Grüffelo-Ausstellung kehrt nach Speyer zurück

Der Grüffelo ist wieder da! Nachdem aufgrund der Pandemie die große Ausstellung rund um das beliebte Bilderbuchmonster vorzeitig geschlossen werden musste, kehrt der Grüffelo am Sonntag, 11. Dezember, ins Historische Museum der Pfalz nach Speyer zurück und bleibt bis zum 18. Juni.

Die weltberühmte Kreation von Autorin Julia Donaldson und Illustrator Axel Scheffler lässt sich auch in der überarbeiteten Version der Schau gut nacherleben. Zahlreiche Mitmachstationen laden zu Kreativität und Interaktion ein. Das Historische Museum der Pfalz, Domplatz 4, ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Weihnachtliches Stadionsingen in Karlsruhe

Der KSC, das Karlsruher Stadtmarketing und die christlichen Kirchen laden am Sonntag, 11. Dezember, zum vierten Mal zu einem Erlebnis, das wie wenig andere Adventsstimmung zu verbreiten vermag: Beim Weihnachtlichen Stadionsingen im BBBank Wildpark sollen am dritten Advent aus tausenden Kehlen besinnliche Weihnachtslieder erklingen und auf das frohe Fest einstimmen.

Start der Großveranstaltung ist um 17 Uhr, Einlass bereits ab 15 Uhr. Die Tickets können vor Ort oder im KSC-Ticketshop unter tickets.ksc.de erworben werden.

Wörth bietet Tribute an The Doors und Leonard Cohen

Gleich zwei hochkarätige Tribute-Konzerte kann man am Wochenende auf der anderen Seite des Rheins erleben: In der Festhalle Wörth, Am Festplatz 1a, spielen am Samstag, 10. Dezember, ab 20 Uhr The Doors Alive, eine Doors-Tribute-Band.

Am Sonntag, 11. Dezember, präsentiert die zehnköpfige Band Field Commander C. die Songs einer anderen Musikgröße. Ab 19 Uhr gibt es, ebenfalls in der Festhalle Wörth, die Lieder von Leonard Cohen zu hören – inklusive Streichquartett. Field Commander C. hat regionale Wurzeln. An der Spitze der Band steht der Karlsruher Musiker Rolf Ableiter.

Tickets für beide Konzerte unter www.foerderkreis-kultur.de sowie unter Telefon (07 21) 2 30 00