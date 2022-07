Die Störungen auf der Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Pforzheim halten an. Allerdings findet man an diesem Donnerstagmorgen entsprechende aktuelle Informationen im Internet-Fahrplan.

Am Mittwoch hatte ein Kabelschaden zwischen Remchingen und Pfinztal die Probleme verursacht. Im Internet herrschte am Abend schon wieder der reguläre Verkehr – in der Realität war die Verbindung zwischen beiden Städten tatsächlich massiv gestört. Am Donnerstag zeigt bahn.de nun die realen Verbindungen.

Ohne Halt in Pforzheim

Wer nun am Donnerstag von Karlsruhe nach Pforzheim will, muss auf die S5 umsteigen. Die eigentlich schnellen Go-Ahead-Züge, die 20 Minuten für die Strecke Karlsruhe – Pforzheim benötigen, werden laut Fahrplan zumindest bis zum Zug Abfahrt 12.33 Uhr in Karlsruhe ohne Halt in Pforzheim und Mühlacker nach Vaihingen und weiter nach Stutgart geführt.

In Vaihingen muss, wer nach Pforzheim will, umsteigen und wieder zurück in die Goldstadt fahren. Auf dem Gleis in Karlsruhe wird per Anzeige und Lautsprecher darüber informiert, dass der Halt in Pforzheim entfällt.

Vor Abfahrt Internet checken

Die Probleme westlich von Pforzheim führen auch dazu, dass die Fahrt von der Goldstadt nach Stuttgart erheblich erschwert ist. Der generelle Rat lautet: vor Abfahrt im mittlerweile aktuellen Internet-Fahrplan informieren.