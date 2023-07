Eigentlich verspricht die Überschrift dieses Artikels sogar noch zu wenig. Denn wenn man es genau nimmt, geht das Gebiet, auf dem man zwischen Freitag und Sonntag musikalische Höhepunkte erleben kann, weit über die Linie Bruchsal und Baden-Baden hinaus.

Auch Calw, Bretten und Pforzheim haben einiges zu bieten. Wir stellen ein paar der schönsten Veranstaltungen vor.

In Pforzheim lockt das Sommersprossen-Festival

Erst Konstantin Wecker, dann zwei Themen-Tage – das SommersprossenFestival im Innenhof des Pforzheimer Kulturhauses Osterfeld, Osterfeldstraße 12, bietet Programm satt.

Start ist am Freitag, 28. Juli, um 20 Uhr mit dem deutschen Liedermacher. Am Samstag, 29. Juli, können die Besucherinnen und Besucher schon ab 16 Uhr bei der „Fiesta Loca Osterfeld“ zu heißen Latin-Sounds, unter anderem von Cubanaché aus Kuba oder Newen Afrobeat aus Chile abtanzen.

Der Sommersprossen-Sonntag steht unter dem Motto „Klima“. Neben Musik von Cris Cosmo, Daiana Lou und Jamaram gibt es zahlreiche Infostände zum Thema sowie ein großes Kinderprogramm.

Tickets und Infos unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Ettlingen lädt zum Sommerkonzert

Die Prager Symphonie und ein Violinkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart sowie Joseph Haydns Symphonie mit dem Paukenschlag sind am Samstag, 29. Juli, ab 19.30 Uhr beim 9. Ettlinger Sommerkonzert zu hören.

Es spielt die Oekumenische Philharmonie unter Leitung von Frank Christian Aranowski in der Stadthalle, Friedrichstraße 14. Solistin ist Nelly Guignard an der Violine.

Tickets für das Konzert unter www.reservix.de.

Das Zeltival in Karlsruhe eröffnet neue Klangwelten

Gleich zwei einzigartige Künstlerinnen aus der Sparte Weltmusik stehen am Wochenende auf der Zeltival-Bühne im Karlsruher Tollhaus, Alter Schlachthof 35. Am Freitag, 28. Juli, die Singer-Songwriterin und Rock-Gitarristin Fatoumata Diawara; am Sonntag, 30. Juli, Multiinstrumentalistin und Komponistin Bia Ferreira.

Diawara floh einst aus Mali nach Paris und setzt sich bis heute als Botschafterin für das Land und seine Frauen ein. Ihre Mischung aus Afropop, Afrofolk und Afrofuturismus ist ab 20.30 Uhr zu hören. Die Brasilianerin Ferreira nimmt am Sonntag ihr Publikum ebenfalls ab 20.30 Uhr auf eine Reise mit: in die Genres Reggae, Ragga und Rap.

Karten für beides unter www.tollhaus.de.

Bei „Bretten live“ geht es heiß her

Bereits zum 24. Mal bittet die Stadt Bretten am Wochenende zum Musikwochenende „Bretten live“. Von Freitag, 28. Juli, um 19 Uhr, bis Sonntag, 30. Juli, um 23.59 Uhr gibt es auf dem Marktplatz der Melanchthonstadt Musik zu hören, unter anderem Rock-Pop-Party-Cover von Elfriedes Journey (Freitag, 21.30 Uhr), Soul von The Shades of Soul (Samstag, 19 Uhr) und Alpenrock von Kay Double You und seiner Golm Gang (Sonntag, 18.30 Uhr).

Den Abschluss des Musikfestival-Wochenendes macht am Sonntag um 21.15 Uhr eine Queen Tribute Band. Tickets gibt es an der Abendkasse.

Internationaler Orgelsommer bietet Konzert in Karlsruhe

Werke von Max Reger, Johann Sebastian Bach, Edvard Grieg und Olivier Messiaen stehen auf dem Programm des dritten Konzerts im Rahmen des Internationalen Orgelsommers in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe, Kreuzstraße 13.

An der Orgel sitzt dieses Mal kein internationaler Künstler, sondern ein Eigengewächs. Seit 1996 ist Christian-Markus Raiser Kantor und Organist der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe, der Bischofskirche der Evangelischen Landeskirche in Baden sowie künstlerischer Leiter verschiedener Konzertreihen.

Das Konzert findet am Sonntag, 30. Juli, um 20.30 Uhr statt. Um 19.30 Uhr startet bereits die Talk-Runde „Das Blaue Sofa“ mit einer Einführung in das Konzertprogramm.

Tickets unter www.tickets-stadtkirche.de.

Max Giesinger kommt zum Calwer Klostersommer

Gleich zwei bekannte Namen spielen am Wochenende vor der historischen Kulisse der Klosterruine Hirsau in Calw. So kommt am Samstag, 29. Juli, um 20.30 Uhr Max Giesinger im Rahmen seiner „Irgendwann ist jetzt“-Tour zu Besuch.

Am Sonntag, 30. Juli, um 20.30 Uhr ist Stefanie Heinzmann zu Gast. Die wie Giesinger ebenfalls einer Casting-Show entsprungene Schweizer Pop- und Soulsängerin feiert bald 15 Jahre auf der Bühne.

Wer Tina Turner vermisst, für den hält der Calwer Klostersommer am Freitag, 28. Juli, mit Tina T. – Cover No. 1 ein würdiges Tribute-Konzert bereit. Die Karlsruher Coverband mit Frontsängerin Barbara Lynette Heß steht mit insgesamt elf Musikern, drei Backgroundsängerinnen sowie drei professionellen Tänzerinnen auf der Bühne.

Start ist um 20.30 Uhr. Tickets für alle Konzerte gibt es online unter klostersommer.de.

In Bruchsal wird Phil Collins Tribut gezollt

Die Flugplatz-Open-Air-Konzerte der Coverband Phil in Bruchsal haben sowas wie Legendenstatus. Mehrere tausend Besucher waren dort von 2001 bis 2010 Jahr für Jahr zugegen. 2018 gab die Band dort ein weiteres Konzert anlässlich des 20. Bandgeburtstags.

Am Samstag, 29. Juli, steht nun das 25-jährige Bandjubiläum an. Ab 21.30 Uhr (Einlass um 19 Uhr) können Besucherinnen und Besucher auf dem Flugplatz Bruchsal, Otto-Lilienthal-Weg 1, die Genesis- und Phil-Collins-Tributeband hautnah erleben. Im Vorprogramm um 20 Uhr spielen Jackie Bristow & Mark Punch.

Tickets unter www.eventim.de.