Tipps fürs Wochenende: Marktfest in Ettlingen, Holi Festival of Colours in Karlsruhe, Große Woche in Iffezheim

Es ist Ferienzeit, das Angebot an Veranstaltungen daher ausgedünnt. Langweilig muss es dennoch niemanden werden.

In Karlsruhe gehen die Schlosslichtspiele weiter. Zudem wird in der Region zu Festen und Festivals sowie einem Sportereignis eingeladen. Und wen es ins Museum zieht, kann in Rastatt und Speyer einige Häuser kostenlos besuchen.

Die BNN stellen eine Auswahl an Veranstaltungen vor.

Marktfest und Kunsthandwerkermarkt in Ettlingen

Ausgelassene Stimmung herrscht dieses Wochenende in Ettlingens Altstadt. Das Marktfest findet nach zwei Jahren Pause wieder statt. Von Freitag, 26. August, bis Sonntag, 28. August, sorgen Musikgruppen in den Gassen und auf den Plätzen für Unterhaltung. Und Vereine und Gastronomen kümmern sich um das leibliche Wohl der Besucher.

Los geht es diesen Freitag um 19 Uhr. An dem Abend spielt ab 21 Uhr die Band „6th Element“ auf dem Marktplatz. Als weitere Höhepunkt gelten die Auftritte von „Cover Up“ am Samstag um 20 Uhr und von „feintonfilter“ am Sonntag um 11 Uhr. Neben Rock-, Pop- und Jazzmusik gibt es Tanz- und Sportdarbietungen. Auch sollen Kinder auf ihre Kosten kommen, für sie sind verschiedene Spielangebote geplant.

Parallel findet in der Schlossgartenhalle und auf dem Kurt-Müller-Graf-Platz ein Kunsthandwerkermarkt statt. Er beginnt am Samstag und Sonntag um 11 Uhr. Am ersten Tag können Besucher bis 20 Uhr von Stand zu Stand schlendern, am Sonntag ist bereits um 19 Uhr Schluss.

Weitere Infos finden Interessierte unter www.ettlingen.de.

Holi Festival of Colours in Karlsruhe

Bunt wird es in Karlsruhe. Am Samstag, 27. August, steigt auf dem Messplatz, Durlacher Allee 66, das Holi Festival of Colours und damit eine Feier im Farbenrausch. Die Teilnehmer kommen in heller Kleidung und werden während der neunstündigen Party immer wieder mit buntem Pulver beworfen. DJs heizen ihnen unterdessen mit Elektro, Minimal und House ein.

Die Idee zu dem Spektakel stammt aus Indien, beim hinduistischen Frühlingsfest besprengen sich die Menschen mit gefärbtem Puder. Die Veranstaltung in Karlsruhe dauert von 13 bis 22 Uhr.

Weitere Infos und Tickets unter www.holifestival.com.

Stadtfestival in Kandel

Gefeiert wird auch in der Pfalz. In Kandel hat diesen Mittwoch das Stadtfestival begonnen. Es dauert bis Sonntag, 4. September. Bei der Open-Air-Veranstaltung an der Bienwaldhalle, Schubertstraße 28, treten dieses Wochenende verschiedene Künstler auf.

Mit „Palzrock“ wollen die vier Bandmitglieder von Fine R.I.P. am Samstag, 27. August, ab 18 Uhr dem Publikum einheizen. Pfälzer Töne, aber einer anderen Art, schlagen ebenso die Polkabuwe an. Die Blasmusiker spielen am Sonntag, 28. August, ab 11 Uhr. Sie teilen sich mit der Stadtkapelle Kandel die Bühne.

Viel gelacht werden soll dann Sonntagabends. Comedian Rüdiger Hoffmann findet ab 19 Uhr „alles mega“.

Weitere Infos und Tickets unter stadtfestival-kandel.de.

Große Woche in Iffezheim

Eine fester Termin im Kalender aller Freunde des Pferderennsports ist die Große Woche. Das Turnier auf der Galopprennbahn in Iffezheim beginnt am Samstag, 27. August, und endet am Sonntag, 4. September.

Rennen finden an fünf Tagen statt, so auch diesen Samstag und Sonntag. Start ist jeweils um 13.30 Uhr, der Platz öffnet eineinhalb Stunden zuvor. Am Samstag stehen acht Rennen an, am Sonntag neun Stück.

Weitere Infos unter www.badengalopp.de.

Konzerte der Hochschule für Musik Karlsruhe

Die Hochschule für Musik lädt in Karlsruhe zu drei Konzerten ein. Die Pianistin Woorim Lee spielt diesen Donnerstag um 18.30 Uhr in der Fächerresidenz, Rhode-Island-Allee. Zu ihrem Repertoire gehören Werke von Ludwig van Beethoven und Robert Schumann.

Am Freitag, 26. August, greifen Anita und Thomas Hoffmann um 12.15 Uhr in die Tasten. Sie stellen in der Kleinen Kirche, Kaiserstraße 131, die Musik etwa von Franz Schubert und Edvard Grieg vor. Und am Sonntag, 28. August, 18 Uhr, bringen Jeongheon Nam (Violoncello) und Mihyeok Gwon (Klavier) im Wohnstift Rüppurr, Erlenweg 2, Kompositionen von Claude Debussy, Johannes Brahms und anderen Musikern zu Gehör.

Weitere Infos sind online zu finden unter www.hfm-karlsruhe.de.

Museen in Rastatt und Speyer verlangen keinen Eintritt

Wer die kühlen Räume eines Museums derzeit dem Freibad vorzieht, kann einige Häuser kostenlos besuchen. In Rastatt verlangen bis Ende August das Stadtmuseum, das Riedmuseum, die Historische Bibliothek und die Städtischen Galerie Fruchthalle keinen Eintritt.

Zu sehen sind sowohl Dauer- als auch Sonderausstellungen. Ein Beispiel ist die Schau „Schmunzeln – von heiter bis absurd“ in der Fruchthalle. Weitere Infos unter www.rastatt.de.

Die Besucher nicht zu Kasse zu bitten, dafür entschied sich auch das Historische Museum der Pfalz. Für das Haus in Speyer wird bis 15. September kein Ticket benötigt. Weitere Infos gibt es unter www.museum.speyer.de.