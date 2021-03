Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) ist ein Verkehrsclub für Fahrradfahrer mit Sitz in Bremen. Der ADFC ist quasi das zweirädrige Pendant zum Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC). Der ADFC fördert die sogenannte sanfte Mobilität und ist als Interessenvertretung von Fahrradfahrern in deutschen Städten insbesondere in der Verkehrspolitik aktiv. Der ADFC-Bundesverband besteht aus 16 Landes- und 400 Kreisverbänden. Die unterste Ebene bilden die rund 400 Ortsgruppen oder Ortsverbände. Der ADFC ist Mitglied in der European Cyclists’ Federation (ECF), dem Dachverband der europäischen Radverkehrs-Organisationen. Der ADFC ist bei vielen Kommunen faktisch einem Träger öffentlicher Belange (TÖB) gleichgestellt und wird meist bei der Planung von diversen straßenbaulichen Vorhaben einbezogen. Die wohl bekannteste ADFC-Tätigkeit ist die Durchführung des Fahrradklima-Tests. Dieser wird seit 1988 alle zwei Jahre veranstaltet, zuletzt 2020. (bin)