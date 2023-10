Die Big Band des Melanchthon-Gymnasiums in Bretten hat als eine von fünf Big Bands aus Baden-Württemberg beim Jazz Symposium in Osterburken gespielt. Die Gruppe hat weitere Auftritte geplant.

Auftritt am 24. November

„Nehmen Sie doch kurz Platz! Wir proben gerade an einem Stück für unser nächstes großes Konzert“, sagt Bandleader Till Drömann. Er wandte sich sogleich wieder seiner Band zu. Detailarbeit im groovigen Swing-Rhythmus ist gerade angesagt. „Die Band steht noch unter dem Eindruck des Jazz-Symposiums in Osterburken“, meint Till Drömann.

Dort fanden sich über ein Wochenende insgesamt fünf Big Bands aus Baden-Württemberg ein, um gemeinsam die Kenntnisse in solistischer Improvisation zu vertiefen. Diese ist die Kunst, eine spontane Idee sofort in Musik umzusetzen, und zwar so, dass andere Musiker gleich mitspielen können.

Damit dies erfolgreich funktionieren kann, muss man die musikalischen Grundlagen kennen und den Willen haben, mit seinem Instrument hervorzutreten. Die Big Bands wurden hierzu unter der Führung von acht Dozenten in acht Workshops aufgeteilt.

Konzert mit der SWR-Big Band in der Brettener Stadthalle geplant

„Mit der Pentatonik beginnt alles“ meint Trompeter Lukas und Till Drömann ergänzt, dass es viele Tipps zur Spielpraxis gegeben habe. „Das gemeinsame Abschlusskonzert mit allen Bands war dann das absolute Highlight“, meint Bassist Paul, „alles, was wir eingeübt haben, wurde von uns allen gespielt!“

Es war eher eine musikalische Wohlfühlatmosphäre. Lukas

Trompeter

Dabei agierte niemand nervös oder aufgeregt. „Es war eher eine musikalische Wohlfühlatmosphäre“, ergänzt Lukas. Die weiteren Pläne der Big Band? „Wir spielen am Freitag, 24. November, ab 16 Uhr beim gemeinsam mit unseren Jazz Youngsters, dem MGB-Chor und den Musical Kids beim Adventsbasar in Bretten“, so Bandleader Drömann.

Der 9. März 2024 ist eine weitere feste Größe im Terminkalender der Band. Da gibt es ein gemeinsames Konzert mit der SWR-Big Band in der Stadtparkhalle in Bretten.