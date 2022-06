Blockbuster „Top Gun: Maverick“ lockt Brettener Cineasten ins Kino

Tom Cruise geht wieder in die Luft: Als Pete „Maverick“ Mitchell kämpft der US-amerikanische Schauspieler seit dem 26. Mai in den deutschen Kinos für Recht und Ordnung am Himmel. Die BNN verlosen gemeinsam mit dem Kinostar Bretten Tickets.

Es hat ganze 36 Jahre gedauert, bis Tom Cruise wieder in die Luft geht. Seit dem 26. Mai kämpft der US-amerikanische Schauspieler, der mehrfach für den Oscar und den Golden Globe nominiert war, in einer seiner Paraderollen in den deutschen Kinos wieder für Recht und Ordnung.

In „Top Gun: Maverick“, der Fortsetzung des Action-Blockbusters „Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel“ aus dem Jahr 1986, steigt Cruise als Pete „Maverick“ Mitchell in diverse Cockpits von Kampfflugzeugen und lehrt die Bösen, in dem Fall einen nicht näher definierten „Schurkenstaat“, das Fürchten.

„Die Top-Gun-Fortsetzung ist richtig gut, dieser Film ist echt gelungen und macht einfach Spaß“, meint Lars Skoda. Der Theaterleiter des Brettener Kinostars berichtet, dass bereits am Tag des Deutschlandstarts von „Top Gun: Maverick“ sowie am darauffolgenden Wochenende erfreulicherweise sehr viele Cineasten in der Melanchthonstadt mit Cruise in den Kino-Sommer geflogen sind. „Der Film wird ganz bestimmt noch einige Wochen bei uns laufen. Damit ist die Blockbuster-Sommersaison eröffnet – und jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag“, betont Skoda.

In den kommenden Wochen stehen die Premieren für mehrere Filme auf dem Kinostar-Spielplan. Und Skoda ist genauso gespannt auf sie wie viele andere Kinogänger. Zunächst kommt am Donnerstag, 9. Juni, der Blockbuster „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“, der dritte und wohl letzte Teil der bekannten Dino-Reihe, in die deutschen Kinos.

Danach folgen unter anderem die Kinderfilme „Lightyear“ (16. Juni) und „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ (30. Juni) sowie am 7. Juli der Fantasy-Action-Film „Thor: Love and Thunder“ (7. Juli) und die Komödie „Liebesdings“ mit Elyas M’Barek. „Das sind richtig gute Filme, die Filmfans können sich wirklich freuen“, meint der Brettener Kinochef.

Cruise kehrt in Top Gun an seine alte Elite-Flugschule zurück

Wegen seiner Probleme mit Autoritäten hat es Cruise als Flieger-Ass Maverick nie geschafft, große Karriere in der Navy zu machen. Nachdem er erneut über das Ziel hinausgeschossen ist, wird er zu seiner alten Elite-Flugschule Top Gun versetzt. Dort soll er die jungen Flieger auf eine eigentlich unmögliche Mission vorbereiten: Das schwer geschützte Nuklearprogramm eines fremden „Schurkenstaats“ muss zerstört werden.

Unter den Piloten ist auch Rooster (Miles Teller), der Sohn von Mavericks verstorbenen besten Freundes Goose. Maverick bleiben weniger als drei Wochen Zeit, um die Piloten darauf vorzubereiten und aus ihnen ein Team zu formen.

„Top Gun: Maverick“ sei eine der besten Fortsetzungen, die jemals gedreht wurden, meint Theaterleiter Skoda – und das obwohl zwischen den beiden Top-Gun-Streifen immerhin 36 Jahre liegen. „Der Film ist nicht zu pathetisch und auch nicht zu überladen. Aber es ist von allem was dabei: ein guter Cast, eine richtig gute Handlung, tolle Actionszenen und meiner Meinung nach genau das richtige Maß an Nostalgie““, sagt Skoda.