Historischer Schritt in der Presselandschaft des Kraichgaus: Die Badischen Neuesten Nachrichten übernehmen die WMV GmbH & Co. KG in Bretten und schärfen damit ihr Profil als wichtiger Informations- und Werbeanbieter in der Region zwischen Bretten, Pforzheim und Eppingen.

Zum Jahreswechsel wird die WMV eine hundertprozentige Tochter-Gesellschaft der Karlsruher Badendruck GmbH. „Wir freuen uns über diesen weiteren Zuwachs in unserem Portfolio“, sagt BNN-Verleger Klaus Michael Baur, der schon im Mai 2021 das in Mittelbaden ansässige Badische Tagblatt in den Karlsruher Verlagsverbund integriert hatte.

Mit „Kraichgau News“ auch online aktiv

Die WMV ist Herausgeber der Wochenzeitung Brettener Woche und des Online-Portals „Kraichgau News“. Zudem bietet er zahlreiche Agenturdienstleistungen für die Werbewirtschaft an. Bislang befanden sich die Verlagsanteile in den Händen der Heilbronner Stimme, der Tageszeitung für den Raum Heilbronn. Mit einer Auflage von 46.500 Exemplaren erscheint die Brettener Woche sowohl im Landkreis Karlsruhe als auch im Enzkreis und trägt damit der engen Verbundenheit der Region zwischen Karlsruhe, Pforzheim und Eppingen Rechnung.

Die Brettener Woche ist eine ideale Ergänzung zu den Brettener Nachrichten.

BNN-Verleger

Der Titel „Brettener Woche – Kraichgauer Bote“ existiert seit mehr als 40 Jahren. In das Produkt ist auch das Amtsblatt der Stadt Bretten integriert. Die Wochenzeitung bietet ein breites Spektrum an Nachrichten, Informationen, Reportagen, Berichten und Sonderveröffentlichungen. Informationen aus dem kommunalpolitischen Bereich sind ein wichtiges Element der wöchentlichen Ausgaben, aber auch dem Lokalsport und dem regen Vereinsleben mit seinen vielfältigen Angeboten und Veranstaltungen gilt die besondere Aufmerksamkeit.

Alle Mitarbeiter werden übernommen

Wie der BNN-Verleger versicherte, werden alle 13 Angestellten des WMV von der Badendruck GmbH übernommen. Auch die Zusteller der Brettener Woche beschäftigt der Karlsruher Verlag weiter. Layout und Inhalt des Produktes bleiben vorerst unverändert.

„Die Brettener Woche ist eine ideale Ergänzung zu den Brettener Nachrichten, also unserer Tageszeitung“, erklärt BNN-Verleger Klaus Michael Baur. Für die Werbewirtschaft im Kraichgau könne der Verlag damit viele Produkte aus einer Hand anbieten. Zudem sei die Brettener Woche eine hervorragende Ergänzung der Anzeigen-Titel aus dem Hause BNN.

Haushaltsabdeckung mit 650.000 Exemplaren möglich

Gemeinsam mit den Anzeigenblättern WO, Badische Woche und Kurier könne der Verlag damit zwischen Achern im Süden und Eppingen im Norden eine intensive Haushaltsabdeckung mit rund 650.000 Exemplaren garantieren. „Das macht uns für Werbekunden zusätzlich attraktiv“, so Klaus Michael Baur, „wir transportieren schon heute über unsere Anzeigentitel eine Vielzahl von Werbeprospekten in die gesamte Region.“