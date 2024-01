Die Arbeit der Redakteurinnen und Redakteure der Badischen Neuesten Nachrichten ist heute unverzichtbarer als je zuvor. In einer Zeit, in der globale Nachrichtenfluten den Alltag dominieren, setzen die BNN ein Zeichen für die Stärke des Regionalen.

Schon oft habe ich darüber geschrieben, wie radikal sich die Welt und auch das Mediennutzungsverhalten in den vergangenen Jahren gewandelt hat. In Sekundenbruchteilen bekommen wir auf unseren Smartphones oder Bildschirmen Nachrichten aus den entlegensten Winkeln der Erde präsentiert. Sei es der Krieg in der Ukraine oder die Auseinandersetzungen im Nahen Osten.

Und wenn dazu noch die Informationsflut aus Deutschland über uns hereinbricht, könnte man leicht den Eindruck gewinnen, dass lokale und regionale Inhalte an Relevanz verlieren. Doch genau das Gegenteil ist der Fall: Lokaljournalismus ist heute wichtiger denn je. Und wir bei den Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) verstehen uns als leidenschaftliche Verfechter dieser unverzichtbaren Säule der Demokratie – trotz aller widrigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Tieferes Verständnis für den unmittelbaren Lebensraum

Aber warum ist der Lokaljournalismus so wichtig? Wir beleuchten die Themen, die Sie direkt betreffen: von den Bauprojekten in Karlsruhe bis zu touristischen Entwicklungen im Schwarzwald, von der kulturellen Vielfalt in Mittelbaden über die Schulpolitik in Baden-Württemberg bis zu den Herausforderungen in den ländlichen Regionen unserer Heimat.

Lokaler Journalismus schafft Verbindung und Identität. Er ermöglicht den Menschen vor Ort, ein tieferes Verständnis für den unmittelbaren Lebensraum zu entwickeln. In einer Zeit, in der sich Menschen zunehmend entfremdet fühlen, möchten wir als BNN ein Zuhause der vertrauten Worte und Bilder bieten. Wir erzählen die Geschichten von nebenan – authentisch und nah am Menschen. Hier erfahren Sie, was um Sie herum passiert.

Lokaljournalismus schafft Transparenz

Darüberhinaus ist es unsere journalistische Pflicht, die Mächtigen zu kontrollieren und Transparenz zu schaffen. Wir sind es, die im Stadt- oder Gemeinderat sitzen, die Entscheidungen hinterfragen und Missstände aufdecken. Ohne einen starken lokalen Verlag wie den BNN würden viele Themen, die unser tägliches Leben beeinflussen, unberichtet und somit unbekannt bleiben.

Doch das ist aufwendig und nicht umsonst zu haben. Die BNN investieren aus Überzeugung in den Lokaljournalismus. Wir setzen auf mehr als 140 qualifizierte Journalistinnen und Journalisten, die die Region kennen und lieben.

Und unser Versprechen an Sie ist: Wir bleiben dran, recherchieren gründlich und berichten unabhängig. Und wir investieren auch in die Zukunft – indem wir junge Talente fördern und in digitale Angebote investieren, um lokaljournalistische Inhalte für die nächsten Generationen zum Beispiel online mit BNN+ auf bnn.de oder im E-Paper zugänglich zu machen.

Redaktion braucht Rückmeldung der Leser

Aber Lokaljournalismus kann nur mit einer engagierten Leserschaft gedeihen. Deshalb sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Mit jeder Rückmeldung – egal ob es die persönliche E-Mail an den Chefredakteur, den Leserbrief für unsere Forum-Seite oder der Kommentar auf unserem Instagram-Account ist: Sie tragen dazu bei, dass wir unserer wichtigen Aufgabe auch in Zukunft nachkommen können. Denn am Ende des Tages sind es die lokalen Geschichten, die uns zeigen, wer wir sind, und wohin wir gehen.