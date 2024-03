Brettener Förster zur Zukunft des Waldes: „Müssen die Jäger mitnehmen“

Mit einer Fläche von rund 2.000 Hektar (20 Millionen Quadratmeter) ist der Brettener Stadtwald vergleichsweise groß. Den Großteil des Waldes machen mit rund 40 Prozent die Buchen aus – und denen geht es durch die zunehmende Trockenheit und Hitze schlecht.

Mit Strategien, wie man dem Problem begegnen kann und den Wald generell fit für die Zukunft zu machen, beschäftigt sich Norbert Kuhn. Vor zwei Jahren kam er in die Forstverwaltung nach Bretten, zunächst als Revierleiter.

Seit Januar ist er als Leiter der Forstverwaltung für die 2.000 Hektar Stadtwald und ein Team aus fünf Mitarbeitern zuständig. Am Tag des Waldes, der weltweit am 21. März begangen wird, informiert er über den Zustand und die Zukunft des Brettener Forsts.

Kuhn

Den Umständen entsprechend gut. Unser Vorteil in Bretten ist, dass wir gute Böden haben, das sieht an anderen Stellen außerhalb des Kraichgaus ganz anders aus. Wir haben keine größeren, flächigen Schäden im Wald. Die Buche macht mit 41 Prozent den größten Anteil im Baumbestand aus. Vor allem die über 120 Jahre alten Buchen schwächeln. Diese Buchenbestände sind kurz nach der letzten kleinen Eiszeit Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Sie sind also kältere Bedingungen gewohnt. Die zunehmende Trockenheit und Hitze setzt ihnen stark zu. Den Bäumen gelingt es nicht mehr, Wasser bis hoch in ihre Krone zu saugen. Sie trocknet sozusagen von oben her aus.